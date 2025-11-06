El duro castigo a Everton por la invasión de sus hinchas ante la UC en medio de la pelea por no descender

Everton pasa por sus peores semanas. El conjunto viñamarino acumula cinco encuentros sin ganar, siendo el último de estos la derrota ante Universidad de Chile, y está peleando por no descender. En ese sentido, los ruleteros recibieron una dura sanción tras los incidentes en la caída contra Universidad Católica, del pasado 19 de octubre.

Un grupo de barristas descendieron desde la Galería Cerro e invadieron la cancha del Sausalito cuando el partido estaba por terminar. Ahí, increparon a los futbolistas viñamarinos.

Es por ello que el Tribunal de Disciplina resolvió castigar a Everton con tres encuentros de local sin público. Por otra parte, el ente sancionó a 1.173 hinchas que fueron identificados y que se encontraban en el sector el día de los bochornosos incidentes.

Aquellos fanáticos no podrán ingresar a los próximos dos encuentros de visita del club, sin considerar el partido de este fin de semana ante Cobresal. Quedaron marginados para los cotejos ante Audax Italiano en La Florida y O’Higgins en Rancagua.

La sanción llega en medio de la pelea de Everton por no perder la categoría. En ese sentido, a los ruleteros le queda apenas un encuentro de local. Será una verdadera final contra Deportes Iquique, partido en el que no podrán contar con hinchas. Los otros dos duelos de castigo se cumplirán en la siguiente temporada.

Las complicadas semanas de Everton

Everton marcha en la decimotercera posición, con 23 unidades, a dos de Unión Española, que se encuentra en el decimoquinto puesto y marca el descenso. Deportes Limache (14°) tiene 22, mientras que Iquique (16°), con 15 puntos, necesita prácticamente un milagro para mantener la categoría.

En ese sentido, los ruleteros suman cuatro caídas (Unión La Calera, UC, Palestino y la U) y un empate (Unión Española) en sus últimos cinco partidos.

No obstante, también sufren complicaciones fuera de la cancha. La justicia mexicana declaró como prófugo de la justifica a Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, grupo administrador de Everton desde hace más de una década.

El dirigente, junto al abogado Hipólito Cabrera Acosta, fueron sujetos a órdenes de aprehensión emitidas por un juez de la Ciudad de México, en el marco de un juicio que enfrenta la entidad deportiva con Fox Sports.

“Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y mía. Durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos. Nuestros patrocinadores, instituciones y el pago puntual de impuestos dan fe de ello, así como la creación de fuentes de empleo en salud, educación y deporte”, aseguró el empresario en un video expuesto en redes sociales.