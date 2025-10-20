El duro informe arbitral tras la invasión a la cancha de los barristas de Everton en el duelo contra la UC

Un bochornoso final tuvo el duelo entre Everton y Universidad Católica en Viña del Mar. Con el marcador a favor de los cruzados por 3-0, y sobre el final del duelo, un grupo de barristas del conjunto ruletero saltó a la cancha para encarar a los jugadores.

Un puñado de forofos saltó desde las tribunas, específicamente de la Galería Cerro, y arremetió en el terreno de juego del recinto viñamarino. Su objetivo fue ir a increpar y amedrentar a los futbolistas de Everton tras el deslucido encuentro y una pésima temporada. La discrepancia con asuntos dirigenciales también han sido el foco de las protestas ruleteras.

Los futbolistas cruzados se alejaron de la zona para resguardar su seguridad. Los ruleteros también emprendieron rumbo hacia los camarines. Ahí comenzó una batalla entre los barristas y los pocos guardias que estaban desplegados por la zona, terminando algunos con lesiones. Todo eso ocurrió hasta que Carabineros hizo ingreso al Sausalito. Las fuerzas policiales lograron dispersar a los fanáticos.

Las ambulancias también debieron hacer ingreso al campo por emergencia, ya que Ignacio González y Diego Oyarzun, en su afán por contener a los forofos, fueron agredidos. Aún no existe información oficial sobre el estado de los futbolistas o de los guardias atacados.

El informe de Manuel Vergara

Todos estos hechos fueron consignados por el árbitro Manuel Vergara en el informe del encuentro. Allí señala que “en el minuto 90+5′ del partido desde el sector de la galería norte, donde se encuentra ubicada la barra del club local Everton, una gran cantidad de hinchas saltaron la reja perimetral e ingresaron al terreno de juego, invadiéndolo y enfrentándose a golpes de puño con la seguridad privada, destruyendo estáticos de publicidad. Las personas en cuestión continuaron desplazándose hacia el campo de juego, donde se encontraban los jugadores y cuerpo técnico del club Everton a quienes encararon de manera exaltada”.

Añade que “cabe señalar que tan pronto se advirtió el inicio de la invasión por parte de los hinchas, siguiendo los protocolos vigentes el cuerpo arbitral indicó a ambos equipos que debían retirarse del terreno de juego y dirigirse hacia la zona de seguridad del estadio”.

Luego agrega que “tras algunos minutos de confrontación y agresión entre los hinchas y guardias de seguridad, ingresó Fuerzas Especiales de Carabineros para disuadir a los hinchas del terreno de juego”.

Por último, indica que “como equipo arbitral se determinó finalizar el partido debido a que no era posible garantizar las condiciones de seguridad para que el encuentro deportivo pudiera terminarse en los segundos que quedaba por reanudar, disponiéndose que ambos equipos y cuerpo arbitral se retiraran hacia la zona segura en camarines”.

Deportes Iquique también está en problemas

Por otro lado, Deportes Iquique también sumó un hecho extradeportivo en la derrota por 3-2 contra O’Higgins en el Tierra de Campeones. Según indicó el árbitro Juan Ignacio Lara, “finalizado el encuentro y una vez que ambos equipos se habían retirado del terreno de juego, el jugador N.-17, Sr, César González, del club Deportes Iquique permaneció en el terreno de juego y se vio involucrado en una confrontación verbal con integrantes de la barra local”.

“Durante dicha situación, el jugador profirió expresiones de carácter ofensivo e insultante, diciendo ‘dímelo a la cara conchasumadre, maricón culeado, eres un cagón de mierda conchasumadre’, hacia la barra, generando un ambiente de tensión y alteración del orden tras la finalización del compromiso deportivo”, complementó el juez en el escrito.