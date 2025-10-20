Los desatados festejos que marcaron la noche de Marruecos tras la consagración de la selección Sub 20 en Chile

La selección Sub 20 de Marruecos hizo historia en el Mundial de Chile 2025. El conjunto africano se impuso por 2-0 a Argentina y consiguió levantar el trofeo que los distingue como campeones del mundo.

A pesar de que el duelo acabó durante la madrugada en tierras marroquíes, miles de personas llenaron las calles de las principales ciudades del país para celebrar el título.

Un hecho que fue relatado por la prensa local. Telquel, por ejemplo, resaltó una galería fotográfica en la que dejan en evidencia una “alegría intergeneracional”.

“En Rabat, al pitido final, la afición estalló en júbilo. Esta noche histórica marcó un punto de inflexión para el fútbol marroquí: al vencer a Argentina, los Leones del Atlas consiguieron su primera Copa Mundial. En las calles de la capital, se extendió una oleada de alegría, acompañada de bocinazos, cánticos, risas y gritos de alegría”, destacaron.

“Como prueba de que el fútbol une generaciones, marroquíes de todas las edades salieron a celebrar esta inolvidable victoria. Los adolescentes bailaron junto a los aficionados mayores, que parecían haber esperado toda su vida un momento como este. Generaciones que no siempre se cruzan a diario se encontraron juntas esta noche, unidas por la pasión por el fútbol y el orgullo nacional”, agregaron.

Hibapress, en tanto, escribió que “las ciudades marroquíes vivieron una noche excepcional (...) Inmediatamente después del silbato final, miles de marroquíes salieron a las calles y a las principales plazas de todo el país, en un ambiente lleno de alegría y orgullo, mientras las ciudades se convertían en festivales abiertos con cantos nacionales y banderas marroquíes ondeando”.

“Las celebraciones duraron hasta altas horas de la noche, salpicadas de caravanas y tirones populares. Esta coronación es un importante logro deportivo añadido al récord del fútbol marroquí”, continuaron.

Por su parte, Hespress, elevó el hecho de que “los Cachorros del Atlas, entrenados por Mohamed Ouahbi, mantuvieron la disciplina táctica y líneas defensivas compactas durante todo el partido, frustrando los ataques de Argentina y aferrándose a su ventaja de dos goles hasta el pitido final”.

“La histórica victoria de Marruecos llega tras un sólido historial en el torneo, con victorias sobre España, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia. Este resultado culmina un año dorado para el fútbol marroquí, reforzando la creciente presencia del país en las competiciones internacionales”, sumaron.

Una huella excepcional

Por último, Almaghreb 24 tituló: “los Cachorros del Atlas derrotan a los gigantes del tango y ascienden al trono mundial”.

“La selección marroquí sub 20 escribió una nueva página de orgullo en la historia dorada del fútbol nacional. Los Cachorros del Atlas dejaron su huella en uno de los eventos épicos más importantes del fútbol nacional, tras disputar un partido para el recuerdo, que presenció un tremendo heroísmo de todos los jugadores y una notable actuación ofensiva liderada por el máximo goleador Yasser Zabiri”, informaron.

“Con este logro, la selección nacional de fútbol sub20 deja una huella excepcional e histórica en este Mundial, superando a muchos equipos experimentados en esta competición, especialmente España, Brasil, Estados Unidos y Francia”, prosiguieron.

Por último, establecieron que “las ambiciones de la selección nacional de fútbol no se limitan a ganar este título histórico. Representan, más bien, la culminación de un profundo proceso de reforma estructural basado en un entrenamiento moderno y una visión de futuro, liderado por la Academia de Fútbol Mohammed VI, que se ha convertido en una auténtica incubadora de talentos y un recurso clave para dotar a las selecciones nacionales de jóvenes jugadores capacitados para competir al más alto nivel continental e internacional”.