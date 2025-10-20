“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos se vive con 40 mil espectadores en el Estadio Nacional. En ese marco de parafernalia, la mayoría del público chileno está apoyando al conjunto africano, en desmedro de la Albiceleste.

Esta postura ha despertado la molestia al otro lado de la cordillera, principalmente por las pifias de algunos asistentes al momento del himno trasandino. El sitio deportivo Olé, por ejemplo, fue el primero en cargar contra el comportamiento de los chilenos en el reducto de Ñuñoa.

“Durante los minutos previos a la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos, los futbolistas dirigidos por Diego Placente vivieron un incómodo momento. En una situación similar a la que se dio en la final de Italia 90, la cual dejó la icónica foto de Diego Maradona insultando a los hinchas tanos, los presentes en el Estadio Nacional de Chile chiflaron el himno argentino”, critican.

El citado medio puntualiza en la situación que sacó ronchas en el país vecino. “Apenas la voz del estadio anunció que se entonaría el himno argentino, desde las tribunas bajó una silbatina que llegó a oírse en la transmisión. Estos silbidos se mantuvieron durante todo el canto patrio y se incrementaron cuando finalizó, en especial cuando los futbolistas albicelestes, comandados por Julio Soler, su capitán, empezaron a motivarse unos a otros”, añaden.

Sin embargo, esa no fue la única razón del enfado de los medios trasandinos. Y es que también cargaron contra el apoyo de los chilenos a favor de los marroquíes, ya que por varios instantes se escucharon cánticos de aliento para los Leones del Atlas. “Los hinchas presentes en esta cancha ubicada en Santiago también chiflaron a los jugadores de la Selección en todos y cada uno de los ataques que tuvieron los dirigidos por Placente. Esto se replicó en las pelotas paradas, los reclamos al italiano Maurizio Mariani (árbitro del partido) y, sobre todo, luego de la falta cometida por Santino Barbi en los primeros minutos del partido, la cual decantó en el 1-0 parcial de la selección africana”, sentencian.