SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

El medio Olé criticó el actuar de la parcialidad criolla que llegó hasta el Estadio Nacional.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
La Selección Argentina recibió algunas pifias por parte del público chileno al momento del himno ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos se vive con 40 mil espectadores en el Estadio Nacional. En ese marco de parafernalia, la mayoría del público chileno está apoyando al conjunto africano, en desmedro de la Albiceleste.

Esta postura ha despertado la molestia al otro lado de la cordillera, principalmente por las pifias de algunos asistentes al momento del himno trasandino. El sitio deportivo Olé, por ejemplo, fue el primero en cargar contra el comportamiento de los chilenos en el reducto de Ñuñoa.

“Durante los minutos previos a la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos, los futbolistas dirigidos por Diego Placente vivieron un incómodo momento. En una situación similar a la que se dio en la final de Italia 90, la cual dejó la icónica foto de Diego Maradona insultando a los hinchas tanos, los presentes en el Estadio Nacional de Chile chiflaron el himno argentino”, critican.

El citado medio puntualiza en la situación que sacó ronchas en el país vecino. “Apenas la voz del estadio anunció que se entonaría el himno argentino, desde las tribunas bajó una silbatina que llegó a oírse en la transmisión. Estos silbidos se mantuvieron durante todo el canto patrio y se incrementaron cuando finalizó, en especial cuando los futbolistas albicelestes, comandados por Julio Soler, su capitán, empezaron a motivarse unos a otros”, añaden.

Sin embargo, esa no fue la única razón del enfado de los medios trasandinos. Y es que también cargaron contra el apoyo de los chilenos a favor de los marroquíes, ya que por varios instantes se escucharon cánticos de aliento para los Leones del Atlas. “Los hinchas presentes en esta cancha ubicada en Santiago también chiflaron a los jugadores de la Selección en todos y cada uno de los ataques que tuvieron los dirigidos por Placente. Esto se replicó en las pelotas paradas, los reclamos al italiano Maurizio Mariani (árbitro del partido) y, sobre todo, luego de la falta cometida por Santino Barbi en los primeros minutos del partido, la cual decantó en el 1-0 parcial de la selección africana”, sentencian.

Lee también:

Más sobre:Mundial Sub 20FútbolSelección ArgentinaSelección de MarruecosEstadio NacionalPrensa argentina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Acusan que Marco Rubio traicionó a informantes estadounidenses para sellar acuerdo carcelario con El Salvador

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”

Macron promete recuperar las joyas robadas del museo del Louvre y que los responsables “serán llevados ante la justicia”

Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

5.
Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país
Chile

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026
Negocios

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina
El Deportivo

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

En vivo: Marruecos y Argentina se están enfrentando para definir al campeón del Mundial Sub 20 Chile 2025

Los elogios de Gianni Infantino en su paso por Chile: “Este Mundial ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030
Mundo

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Acusan que Marco Rubio traicionó a informantes estadounidenses para sellar acuerdo carcelario con El Salvador

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca