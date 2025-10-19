En vivo: Marruecos le está ganando a Argentina en la final del Mundial Sub 20 Chile 2025
Sudamericanos y africanos disputan el título en el Estadio Nacional. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Minuto a Minuto
Argentina 0-1 Marruecos
20′. Presiona Argentina. El equipo sudamericano busca vulnerar la doble línea de cuatro de los africanos, pero no lo logra. Por ahora.
El gol de Marruecos.
El gol. Zabiri coloca la pelota en el palo del arquero, con un tiro libre, y Barbi no atina a nada. Lo gana Marruecos por la mínima.
12′. Goooooooooooooooooooooooool de Marruecos.
10′. Decisión. El juez Mariani decide que no hay penal, pero si tarjeta amarilla para el portero transandino, Barbi, y tiro libre.
7′. VAR. Se revisa la jugada de Zabiri, para saber si hay penal o no a favor de Marruecos.
5′. La primera de Marruecos. Zabiri entra solo y hace un globito que no entra al arco. Pero todos reclaman penal.
3’. Falta. Essadak golpea a Soler y el partido se detiene. Pero no hay tarjeta para el marroquí.
2′. Primeras aproximaciones. Argentina y Marruecos buscan rápido el arco rival, sin peligro por ahora.
Comenzó el partido. La final del Mundial ya está en marcha. Argentina y Marruecos sueñan con la copa.
El 11 de Marruecos.
La formación Argentina.
Está todo dispuesto en el Estadio Nacional.
Hoy llevamos a sus pantallas, la gran final del Mundial Sub 20: Argentina se enfrenta a Marruecos.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
