Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20
La Albiceleste y el conjunto africano definen al gran ganador de la competencia desarrollada en Chile.
Llega el momento más esperado del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Este domingo se llevará a cabo en el Estadio Nacional la gran final del torneo en la que se enfrentarán Argentina y Marruecos.
La Albiceleste llegó a esta instancia tras imponerse a Colombia en las semifinales, mientras que los africanos lo hicieron tras superar a Francia.
A qué hora es el partido de Argentina vs. Marruecos
El partido de Argentina vs. Marruecos es este domingo 19 de octubre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Argentina vs. Marruecos
El partido de Argentina vs. Marruecos se transmite por Chilevisión y Dports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl, MiCHV y DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.