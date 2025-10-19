SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con un escandaloso final: un triplete del insaciable Fernando Zampedri alimenta el objetivo del Chile 2 para la UC

Universidad Católica superó por 3-0 a un Everton que se complica con el descenso. El Toro fue la figura de la jornada, haciendo los tres goles de los cruzados, que sostienen la segunda posición. El duelo finalizó abruptamente producto de incidentes, a raíz de la invasión a la cancha de barristas ruleteros.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Futbol, Everton vs Universidad Catolica. Fecha 24, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica, Fernando Zampedri, celebra tras marcar un gol contra Everton durante un partido de la Liga de Primera realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 19/10/2025 Sebastian Cisternas/Photosport Football, Everton vs Universidad Catolica. 24th turn, First division league. Universidad Catolica’s player, Fernando Zampedri, celebrates after scoring against Everton during a first division match at the Sausalito stadium in Vina del Mar, Chile. 19/10/2025 Sebastian Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Universidad Católica salió a la cancha de Sausalito sabiendo de los triunfos de O’Higgins y Audax Italiano, sobre Iquique y La Calera, respectivamente, en la pelea por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. A eso, se agregaba la victoria de la U sobre Palestino, en el adelantado de la fecha 24. Por lo tanto, el objetivo era sumar en Viña del Mar. Lo hizo con holgura. Derrotó por 3-0 a Everton, liderado por su buque insignia.

La UC llegó con una racha de cinco triunfos consecutivos en el torneo local. Daniel Garnero había encontrado una base, sin embargo tuvo que hacer cambios obligados. Gary Medel y Diego Valencia eran ausencias por tarjetas. La sorpresa de la alineación fue la aparición de Agustín Farías en el lugar del Pitbull, para no retroceder a Jhojan Valencia, quien ha mostrado un rendimiento ascendente siendo un volante interior. También volvió Clemente Montes, protagonista del encuentro.

Ruleteros y estudiantiles salieron con esquemas espejo. Los dos alinearon un 4-1-4-1, tratando de anular al contrario. Los primeros 25 minutos fueron discretos, con un trámite cortado, donde la idea predominante era controlar al rival más que proponer. Católica atacaba por la izquierda, con las pasadas de Mena y Montes, más que por la derecha, con el tándem Asta-buruaga-Bello.

El partido tiene un primer remezón con la apertura del marcador. Fernando Zampedri había entrado poco y nada en juego. Como varias veces había sucedido, sobre todo en la era de Tiago Nunes, el Toro estaba desabastecido. Pero los goleadores tienen una particularidad: no necesitan estar presente a toda hora para desequilibrar. Y la UC tiene a un artillero de época.

En los 26′, la visita profundiza por primera vez en la derecha, mediante Bello, para un pivoteo de Montes y Zampedri cabecea para quebrar el letargo. Iniciaba una jornada gloriosa para el argentino nacionalizado chileno. Una de tantas.

El quiebre del encuentro se termina provocando con la expulsión de Ramiro González. El ex Colo Colo le comete una fuerte infracción dentro del área a Montes, quien generó riesgo cada vez que encaraba por la franja izquierda. El juez Manuel Vergara recibe el llamado del VAR y va a revisar la acción. En efecto, el zaguero, que ya estaba amonestado, fue con fuerza excesiva sobre un tobillo del cruzado. Decisión final: penal y tarjeta roja. Everton con 10 y 2-0 abajo, porque Zampedri convirtió desde los 12 pasos, en los 39′.

El panorama estaba dado para que la Católica manejara el resto del partido. De hecho, en el arranque del complemento controló el trámite desde la posesión del balón. Everton padecía el cotejo.

En los 54′, una falla defensiva viñamarina dio pie para el tercer gol estudiantil. Jhojan Valencia aprovecha y mete un pase con ventaja para que Zampedri quede de frente al arco y defina de manera impecable para el 3-0. Es la segunda vez que el oriundo de Chajarí anota un triplete en el Campeonato Nacional. Antes lo había realizado ante O’Higgins, en Rancagua, en 2023. Por cierto, arremete en la tabla de artilleros de la Liga, aspirando a ser hexagoleador.

Los cambios fueron desvirtuando el partido. Everton esbozó alguna reacción más que nada por amor propio, pero Bernedo bajó la persiana. En la UC entraron los jóvenes, destacando el arrebato de Diego Corral a la hora de encarar y superar rivales. También tuvo acción Juan Francisco Rossel, luego de su participación en el Mundial Sub 20. Garnero no sacó a Zampedri, quien estaba a una amarilla de perderse el Clásico Universitario.

El lunar de la jornada sucedió en el tiempo añadido, porque la barra brava de Everton invadió la cancha de Sausalito y obligó a detener el encuentro. Sucedieron imágenes lamentables con enfrentamientos entre barristas y la seguridad privada. En los descuentos, el partido terminó suspendido.

Con esta victoria, Católica mantiene la segunda posición de la tabla con 45 puntos, uno por sobre O’Higgins, dos más que Audax y tres por sobre la U. Los cruzados llegan con el ánimo a tope para el clásico del próximo domingo, en el Claro Arena. Será una final por el Chile 2.

Ficha del partido

Everton: I. González; R. Rebolledo (41′, D. García), R. González, D. Oyarzún, A. Ibacache; B. Berríos; A. Medina (60′, J. Alfaro), L. Soto, A. Madrid (77’, J. Moya), R. Piñeiro (77′, C. Palacios); y S. Sosa (61′, M. Campos). DT: M. Larriera.

U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, D. González, B. Ampuero, E. Mena; A. Farías (83′, A. Canales); E. Bello (83′, J. F. Rossel), C. Cuevas (62’, D. Corral), J. Valencia (69′, I. Pérez), C. Montes (62’, V. Cárcamo); y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Goles: 0-1, 26′, Zampedri, cabezazo tras un pivoteo de Montes; 0-2, 39′, Zampedri, de penal; 0-3, 54′, Zampedri, define tras pase de Valencia ante falla del rival.

Árbitro: M. Vergara. Amonestó a R. González, Sosa, Medina, Soto, Moya, Alfaro (E); Cuevas, Montes, Valencia (UC). En los 37′, expulsa a R. González (E) con roja directa por juego brusco grave.

Estadio Sausalito. Asistieron 6.124 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.

Más sobre:FútbolLa UCEvertonUniversidad CatólicaLiga de PrimeraChile 2Fernando ZampedriDaniel GarneroSausalito

