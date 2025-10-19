En vivo: Universidad Católica visita a Everton para seguir en la lucha por un cupo directo a la Copa Libertadores
Los cruzados deben ganar para mantenerse en la pelea por el Chile 2 que entrega la Liga de Primera. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Everton 0-1 U. Católica
El gol. Zampedri le pega a la izquierda de González y aunque el portero se tira hacia ese lado, no logra contener el remate.
38′. Gooooooooooooooooool de Católica.
36′. Penal y Roja. Tras la revisión de la jugada, se cobra la pena máxima para Everton y la expulsión de González.
34′. VAR. El juez Vergara va a mirar una falta de González sobre Montes y puede haber penal y expulsión.
30′. Otra vez se lo pierde Madrid. El capitán de Everton queda a tiro de cañón. Eleva.
29′. Tarjeta Amarilla. Sosa es amonestado en Everton por reclamos.
El gol. Bello lanza un centro desde la derecha, Montes que habilita a Zampedri de cabeza y el artillero cruzado no falla con un frentazo preciso.
26′. Gooooooooooooooooooooooool de Católica.
20′. Tiro. Madrid puede pegarle, para anotar. Le da desviado.
17′. Tarjeta Amarilla. Cuevas es amonestado en la UC por apurar un tiro libre dos veces, sin esperar el pitazo del juez.
13′. Llega Everton. Soto ingresa y dispara, Bernedo salva su arco.
10′. Tarjeta Amarilla. González es amonestado en Everton por falta contra Zampedri.
4′. ¿Penal? El juez Vergara parece cobrar penal para Everton, pero pide disculpas pues quería cobrar tiro de fondo.
1′. Llega Everton. Un tiro cruzado, pero González se cruza para evitar el primero de los locales.
Comenzó el partido. La UC y Everton ya juega en el estadio Sausalito.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
