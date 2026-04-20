Real Madrid gana la Youth League y enfrentará a Santiago Wanderers en la final de la Copa Intercontinental Sub 20

Santiago Wanderers ya tiene rival para la definición de la Copa Intercontinental Sub 20: nada menos que el Real Madrid, que esté lunes se coronó campeón de la Youth League, el equivalente a la Champions League en categoría juvenil.

El cuadro merengue se impuso 4-2 en lanzamientos penal al Brujas de Bélgica después de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario. El partido se jugó en el Stade de la Tuilière en Lausana, Suiza.

Seis años después de su primer éxito a nivel europeo, el Madrid volvió a coronarse, en un duelo donde el arquero Javi Navarro fue la gran figura atajando dos lanzamientos penales para darle el título a su equipo.

Jacobo abrió la cuenta a los 23 minutos, confirmando un comienzo frenético. Sin embargo, ese ritmo de los españoles decayó tras el 1-0, lo que le permitió a los belgas jugar con mayor libertad y tomar la iniciativa en busca del empate.

Cuando los hispanos controlaban, llegó el empate de Brujas, a través de Jensen, en los 64′, quien aprovechó un desborde de Koren para empujar el balón y poner la igualdad. De hecho, poco después casi llega el 2-1 de las belgas, pero no pudieron aprovechar tras un error de Martínez.

Y si bien, ambos equipos se generaron algunas ocasiones más, no lograron desnivelar. Por el contrario, los minutos finales fueron dominados por el nerviosismo de dos equipos que no querían perder. Así, el marcador no se movió y la corona se tuvo que definir desde los 12 pasos.

Goemaere comenzó convirtiendo para los belgas. Liberto igualó con un penal que casi se lo atajan. Luego, Javi Navarro le atajó a Amengai. Yáñez puso el 2-1 y Musuayi empató, pero Carlos Diez concretó para los blancos. El meta merengue le contuvo a Koren y Aguado anotó el tanto de la gloria europea.

¿Definición en Chile?

Con el Real Madrid ya confirmado como rival de Santiago Wanderers, campeón de la Copa Libertadores Sub 20, solo resta definir la fecha y el lugar de la final de la Copa Intercontinental que disputarán ambos clubes.

Extraoficialmente, agosto aparece como mes probable para el partido. Mientras que, si se mantiene la lógica de las últimas ediciones, donde los equipos sudamericanos han sido locales, el duelo debiese jugarse en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.