Brujas o Real Madrid: Santiago Wanderers conocerá a su rival para la Copa Intercontinental Sub 20

Este lunes, se disputa la final de la edición 2025-2026 de la UEFA Youth League, conocida como la Champions de los juveniles, porque compiten las categorías Sub 19 de los elencos europeos. En el Stade de la Tuilière de la ciudad de Lausana, en Suiza, chocarán el Brujas y Real Madrid (a las 12.45 horas de Chile). La relevancia de la definición en este lado del mundo radica en que el ganador será el rival de Santiago Wanderers en la Copa Intercontinental Sub 20.

Los porteños hicieron historia, al convertirse en los campeones de la Copa Libertadores Sub 20, en Ecuador, tras una campaña tan silenciosa como extraordinaria, coronada al superar en la final al poderoso Flamengo, en tanda de penales. El elenco de Valparaíso, al mando de Felipe Salinas, se convirtió en el primer club nacional en ser campeón de América en la categoría, lo que significa una pequeña luz en medio de una actualidad más bien oscura del balompié criollo.

Precisamente, uno de los premios para los wanderinos, al obtener el título, es contar con la oportunidad (quizás única) de enfrentar al monarca de Europa en un partido único.

Al igual que la Champions, la Youth League tiene una Fase de Liga, instancia en la cual Brujas y Real Madrid ganaron cinco de sus seis partidos y sólo les separó la diferencia de goles en la clasificación final (15 puntos). Los belgas quedaron terceros, superados por el Chelsea y el Benfica. El Madrid acabó cuarto.

El Club Brujas es el primer equipo de Bélgica en acceder a la final. Por lo demás, le permite a su país ser el duodécimo diferente en estar representada en la definición por el título. En las rondas de eliminación directa, ganó todos sus encuentros: 3-2 al Monaco, en dieciseisavos; 1-0 al Zilina de Eslovaquia, en octavos; 4-0 al Atlético de Madrid, en cuartos; y 3-1 al Benfica, en semifinales.

“Teníamos plena confianza en que hoy (viernes) podríamos conseguir un buen resultado. Estoy muy contento por los jugadores y también muy satisfecho con la reacción que mostraron. El fútbol es emoción y hoy ha sido un partido muy emotivo. Hemos hecho un buen trabajo”, manifestó el entrenador Jonas De Roeck, tras instalarse en el duelo final.

Por el peso de su historia y de su escudo, el Real Madrid tiene una suerte de obligación de quedarse con el trofeo, más aún con la eliminación de los dirigidos por Álvaro Arbeloa en los cuartos de la Liga de Campeones, en ese partidazo ante Bayern Múnich. El eventual título en juveniles sería un premio de consuelo. El camino de la Casa Blanca fue el siguiente: venció 5-2 al Olympique de Marsella, en dieciseisavos de final; 1-0 al Chelsea, en octavos; 2-1 al Sporting de Lisboa, en cuartos; y en tanda de penales sobre Paris Saint-Germain.

“Estas victorias tan sufridas se saborean más, dicen. Creo que la primera parte no hemos hecho un buen partido, pero esto es el Real Madrid. Es luchar hasta el final. Esto es nuestra filosofía, nuestra identidad y lo hemos hecho, los chicos han crecido y hemos podido empatar y llevarnos a los penales para ganar la semifinal”, dijo el técnico merengue Álvaro López, en declaraciones brindadas a la UEFA, luego de saltar la valla del PSG.

Es la segunda final en la Youth League para La Fábrica, como se le conoce a la cantera merengue (el símil a La Masía en el Barcelona). En 2020, fue campeón venciendo al Benfica. Ese equipo del Madrid era dirigido por un ídolo de la institución: Raúl González Blanco.

Desde 2022 que se disputa la Copa Intercontinental Sub 20, luego de un acuerdo firmado entre CONMEBOL y UEFA. El primer campeón fue Benfica, derrotando a Peñarol. En las siguientes tres ediciones, el monarca fue el representante sudamericano: Boca Juniors (2023) y Flamengo (2024 y 2025). Sea Brujas o Real Madrid, jugará de manera inédita este choque. Además, cabe considerar que desde su inicio, el partido se juega en Sudamérica. Esto alimenta la opción de que Wanderers reciba en Valparaíso a belgas o españoles.