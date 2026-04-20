SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Brujas o Real Madrid: Santiago Wanderers conocerá a su rival para la Copa Intercontinental Sub 20

    Este lunes, en Lausana (Suiza), belgas y españoles disputarán la final de la UEFA Youth League, la Champions de los juveniles (categoría Sub 19). El ganador se cruzará en un partido único contra los porteños, campeones de la Copa Libertadores.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Brujas o Real Madrid: Wanderers conocerá a su rival en la Copa Intercontinental Sub 20.

    Este lunes, se disputa la final de la edición 2025-2026 de la UEFA Youth League, conocida como la Champions de los juveniles, porque compiten las categorías Sub 19 de los elencos europeos. En el Stade de la Tuilière de la ciudad de Lausana, en Suiza, chocarán el Brujas y Real Madrid (a las 12.45 horas de Chile). La relevancia de la definición en este lado del mundo radica en que el ganador será el rival de Santiago Wanderers en la Copa Intercontinental Sub 20.

    Los porteños hicieron historia, al convertirse en los campeones de la Copa Libertadores Sub 20, en Ecuador, tras una campaña tan silenciosa como extraordinaria, coronada al superar en la final al poderoso Flamengo, en tanda de penales. El elenco de Valparaíso, al mando de Felipe Salinas, se convirtió en el primer club nacional en ser campeón de América en la categoría, lo que significa una pequeña luz en medio de una actualidad más bien oscura del balompié criollo.

    Precisamente, uno de los premios para los wanderinos, al obtener el título, es contar con la oportunidad (quizás única) de enfrentar al monarca de Europa en un partido único.

    Al igual que la Champions, la Youth League tiene una Fase de Liga, instancia en la cual Brujas y Real Madrid ganaron cinco de sus seis partidos y sólo les separó la diferencia de goles en la clasificación final (15 puntos). Los belgas quedaron terceros, superados por el Chelsea y el Benfica. El Madrid acabó cuarto.

    El Club Brujas es el primer equipo de Bélgica en acceder a la final. Por lo demás, le permite a su país ser el duodécimo diferente en estar representada en la definición por el título. En las rondas de eliminación directa, ganó todos sus encuentros: 3-2 al Monaco, en dieciseisavos; 1-0 al Zilina de Eslovaquia, en octavos; 4-0 al Atlético de Madrid, en cuartos; y 3-1 al Benfica, en semifinales.

    “Teníamos plena confianza en que hoy (viernes) podríamos conseguir un buen resultado. Estoy muy contento por los jugadores y también muy satisfecho con la reacción que mostraron. El fútbol es emoción y hoy ha sido un partido muy emotivo. Hemos hecho un buen trabajo”, manifestó el entrenador Jonas De Roeck, tras instalarse en el duelo final.

    Por el peso de su historia y de su escudo, el Real Madrid tiene una suerte de obligación de quedarse con el trofeo, más aún con la eliminación de los dirigidos por Álvaro Arbeloa en los cuartos de la Liga de Campeones, en ese partidazo ante Bayern Múnich. El eventual título en juveniles sería un premio de consuelo. El camino de la Casa Blanca fue el siguiente: venció 5-2 al Olympique de Marsella, en dieciseisavos de final; 1-0 al Chelsea, en octavos; 2-1 al Sporting de Lisboa, en cuartos; y en tanda de penales sobre Paris Saint-Germain.

    “Estas victorias tan sufridas se saborean más, dicen. Creo que la primera parte no hemos hecho un buen partido, pero esto es el Real Madrid. Es luchar hasta el final. Esto es nuestra filosofía, nuestra identidad y lo hemos hecho, los chicos han crecido y hemos podido empatar y llevarnos a los penales para ganar la semifinal”, dijo el técnico merengue Álvaro López, en declaraciones brindadas a la UEFA, luego de saltar la valla del PSG.

    Es la segunda final en la Youth League para La Fábrica, como se le conoce a la cantera merengue (el símil a La Masía en el Barcelona). En 2020, fue campeón venciendo al Benfica. Ese equipo del Madrid era dirigido por un ídolo de la institución: Raúl González Blanco.

    Desde 2022 que se disputa la Copa Intercontinental Sub 20, luego de un acuerdo firmado entre CONMEBOL y UEFA. El primer campeón fue Benfica, derrotando a Peñarol. En las siguientes tres ediciones, el monarca fue el representante sudamericano: Boca Juniors (2023) y Flamengo (2024 y 2025). Sea Brujas o Real Madrid, jugará de manera inédita este choque. Además, cabe considerar que desde su inicio, el partido se juega en Sudamérica. Esto alimenta la opción de que Wanderers reciba en Valparaíso a belgas o españoles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalUEFA Youth LeagueBrujasReal MadridSantiago WanderersCopa Intercontinental Sub 20Copa Libertadores Sub 20

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    Álvaro Ortiz cuestiona proyecto de reconstrucción y pone en duda apoyo a idea de legislar

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Lo más leído

    1.
    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    2.
    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    3.
    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    4.
    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    5.
    Fernando Ortiz lamenta la derrota de Colo Colo ante Palestino y revela la gravedad de la lesión de Fernando de Paul

    Fernando Ortiz lamenta la derrota de Colo Colo ante Palestino y revela la gravedad de la lesión de Fernando de Paul

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”
    Chile

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    Álvaro Ortiz cuestiona proyecto de reconstrucción y pone en duda apoyo a idea de legislar

    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente
    Negocios

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Encuesta: directores de empresas de América Latina centran su preocupación en situación económica y alertan por inflación

    El petróleo se dispara y evapora el derrumbe del viernes ante escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán en Ormuz

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?
    Tendencias

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    Qué se sabe del gen de riesgo que podría provocar Alzheimer, según un reciente estudio

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga ganan el Nacional Universitario de Rodeo
    El Deportivo

    Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga ganan el Nacional Universitario de Rodeo

    El reclamo de Arturo Vidal: “Es increíble que cada patada sea amarilla; y más a mí, con toda la trayectoria que tengo”

    Brujas o Real Madrid: Santiago Wanderers conocerá a su rival para la Copa Intercontinental Sub 20

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana
    Cultura y entretención

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”
    Mundo

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”

    Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de varios misiles balísticos tácticos

    Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores