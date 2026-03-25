Santiago Wanderers toca el cielo sudamericano: las claves para entender el título porteño en la Copa Libertadores Sub 20
Los porteños obtienen el máximo trofeo continental a nivel juvenil, por primera vez para el fútbol chileno. Además, llevan a Chile a ser el segundo país en ganar la Libertadores en el balompié masculino, femenino y juvenil. La escuadra que dirige Felipe Salinas es producto de un proceso institucional que partió hace varios años, con la finalidad de producir nuevos talentos.
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