“Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario.

Daniel Garnero vivió con intensidad la derrota de la UC ante la U en el Clásico Universitario. Durante el encuentro, la señal de TNT Sports realizó un seguimiento a las indicaciones del entrenador, donde se le observó dialogando de manera constante con sus dirigidos y reclamando decisiones arbitrales.

En el primer tiempo, cuando su equipo tenía dificultades para sostener la posesión y generar juego ofensivo, el técnico se dirigió al mediocampista Matías Palavecino para pedirle mayor protagonismo. “Mati, vamos a jugar”, se escucha.

Minutos después, el entrenador también mostró molestia con Jhojan Valencia por una acción en la salida del elenco precordillerano. “Deja de jugar para atrás, la con… de mi hermana”, fue la frase que se oía desde la banca.

Garnero impartiendo instrucciones en el clásico. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El cierre del partido

En el tramo final del encuentro, con el marcador adverso, Garnero intensificó sus instrucciones hacia los jugadores que ingresaban. Uno de los momentos llamativos fue su intercambio con el delantero Juan Francisco Rossel, a quien le indicó la posición que debía ocupar en el ataque.

“No, boludo, de 10, de enganche”, le repitió en reiteradas ocasiones, buscando reordenar el esquema en los minutos finales.

También protagonizó un intercambio con el cuarto árbitro Héctor Jona, a raíz de un momento en la que el arquero Gabriel Castellón demoró la reanudación del juego. “Mueve 50 metros la pelota, te está cargando”, fue el primer reclamo del técnico de Universidad Católica. “Te da miedo si lo tienes que echar”, añadió.