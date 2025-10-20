El emotivo mensaje del Rey de Marruecos a la Sub 20 de su país tras conseguir el título mundial

El Rey de Marrueco Mohammed VI envióm un emotivo mensaje a los jugadores y el cuerpo técnico. FOTO: Photosport.

Marruecos puso una nueva piedra en su consolidación futbolística. El hecho de conseguir su primer título mundial Sub 20, tras la victoria ante Argentina en el Estadio Nacional, se agrega a la semifinal que logró la adulta en Qatar 2022 después de eliminar a España y Portugal, entre otras selecciones.

Los africanos tocaron el cielo en Chile con una campaña impecable. Su única derrota fue ante México, en la tercera jornada de la fase grupal, momento en el que el técnico Mohamed Ouahbi puso un equipo lleno de reservas después de ganar a España y Brasil, dos potencias de la categoría.

Después, en las fases eliminatorias despachó a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia. Suficiente para doblegar a los transandinos, máximos ganadores en la historia de esta competición, de manera contundente.

“Los jugadores cuando llegaron a la copa del mundo, todos eran conscientes de que esto es un trabajo solidario, colectivo y que sin eso no se puede conseguir la copa del mundo. Ha habido dos jugadores que han hecho la diferencia, pero que no estaban seguros de si iban a poder venir y esto es un trabajo diario”, afirmó el técnico de la escuadra magrebí Mohamed Ouahbi, después de alzar la copa.

Mensaje real

Un logro que generó reacciones alrededor de todo el planeta para una nación que movilizó alrededor de 600 personas, solo para asistir a la definición del título, con el arriendo de dos aviones.

Primer lugar que se celebró con algarabía en las principales calles de ese país del norte de África, uno en el que el fútbol es lejos el deporte más popular en el territorio.

Después de consolidarse el título, el Rey Mohammed VI, jefe de gobierno de Marruecos, envió un emotivo mensaje para los miembros de la selección nacional de su país.

“Esta es una travesía heroica, una victoria merecida que provoca una inmensa alegría y un profundo orgullo para nuestro país. Saludamos esta hazaña deportiva, fruto de vuestra gran confianza en ustedes mismos, de vuestra fe inquebrantable en vuestro potencial y de vuestro magnífico desempeño a lo largo de este Mundial. Este es un grupo de jóvenes que honró dignamente a su patria e hizo brillar al continente africano”, afirmó la máxima autoridad política de esa nación.

Asimismo, el mensaje agregó que “así como han deleitado y alegrado a la apasionada afición futbolística, también nos han llenado de felicidad a nosotros, así como a todo el pueblo marroquí”.