Bochornoso final: hinchas de Everton invaden el partido ante la UC para increpar a sus jugadores

Universidad Católica goleaba a Everton, pero en el cierre, el partido fue interrumpido con hechos bochornosos. Decenas de barristas ruleteros ingresaron a la cancha del Sausalito para increpar a los futbolistas viñamarinos.

La UC se imponía con comodidad con un triplete de Fernando Zampedri. Precisamente, el Toro, en el quinto minuto de descuento, quedó tendido tras un choque con Ignacio González. En ese momento fue cuando irrumpió parte de la parcialidad local.

Un puñado de forofos saltaron desde las tribunas y arremetieron en el terreno de juego del recinto viñamarino. Su objetivo fue ir a increpar a los futbolistas de Everton tras el deslucido encuentro y una pésima temporada.

Ahí comenzó una batalla entre los barristas y los pocos guardias que estaban desplegados por la zona hasta que Carabineros hizo ingreso al Sausalito. Las fuerzas policiales lograron dispersar a los fanáticos.

El partido, al que le quedaban apenas unos segundos de tiempo añadido y se suspendió por unos minutos, se dio por terminado.

Everton marcha en la duodécima posición, con 22 unidades, pero se encuentra solo dos puntos por sobre Unión Española, que es el último equipo que está descendiendo.