Everton mira de reojo: presidente del Grupo Pachuca es declarado prófugo de la justicia en México

La justicia pone en jaque al Grupo Pachuca. Un juez de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de la organización, luego de que el empresario ignorara las órdenes respecto a la transmisión de los partidos de Pachuca y León. También fue incluido Hipólito Cabrera, abogado y representante legal del consorcio.

La medida judicial responde a un conflicto que nació por los derechos de transmisión televisiva. Originalmente, estos estaban bajo el control de Fox Sports México, pero Martínez decidió romper el acuerdo y aliarse con la filial estadounidense Fox Corp/Tubi. La respuesta de Fox México no se hizo esperar. La compañía demandó al Grupo Pachuca, asegurando que el contrato seguía vigente y que, por tanto, los partidos no podían ser transmitidos hasta que el pleito se resolviera en tribunales.

El traspié legal escaló cuando, pese a haber sido citado dos veces por el juez y sin presentar justificación alguna, se siguieron emitiendo los partidos. Este acto de desobediencia de particulares agravado derivó en la orden de arresto que ahora coloca a Martínez como prófugo de la justicia en México.

En Chile, la mirada se vuelve hacia Everton de Viña del Mar, uno de los clubes bajo el mando del Grupo Pachuca. Aunque el caso parece lejano, el consorcio mexicano está a cargo de la administración del elenco oro y cielo hace casi una década.

Everton es uno de los clubes pertenecientes al Grupo Pachuca. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los negocios de Martínez

Jesús Martínez Patiño es conocido en México y fuera de sus fronteras por su influencia en el fútbol. El Grupo Pachuca controla, además de Pachuca y León, al Real Oviedo de España y al propio Everton. Estudió administración de empresas en la Universidad La Salle y comenzó su carrera profesional en la cadena de supermercados La Comercial Mexicana. Paralelamente, ingresó al negocio de llantas que tenía su padre.

En 1995 adquirió el Club Pachuca, que en ese momento estaba en la segunda división de México, por 100 mil dólares. Tres años después, el equipo logró ascender a la Liga MX. Durante su gestión, Pachuca obtuvo seis títulos de liga de Primera División. En 2010, adquirió el Club León y lo llevó a la categoría de honor en 2012. León ganó varios campeonatos bajo su administración, incluyendo el bicampeonato en 2014 y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2023.

Además de la gestión deportiva, el consorcio tiene negocios vinculados a la educación y el comercio. La Universidad del Fútbol, el Centro Comercial Tuzo Plaza y el Centro Médico Deportivo Cemm. El Salón de la Fama del Fútbol, reconocido por la FIFA, también forma parte de sus proyectos.