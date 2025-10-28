SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Everton mira de reojo: presidente del Grupo Pachuca es declarado prófugo de la justicia en México

Jesús Martínez tiene una orden de aprehensión por ignorar las medidas respecto a las transmisiones de los partidos del Pachuca y León.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Everton mira de reojo: presidente del Grupo Pachuca es considerado prófugo de la justicia en México.

La justicia pone en jaque al Grupo Pachuca. Un juez de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de la organización, luego de que el empresario ignorara las órdenes respecto a la transmisión de los partidos de Pachuca y León. También fue incluido Hipólito Cabrera, abogado y representante legal del consorcio.

La medida judicial responde a un conflicto que nació por los derechos de transmisión televisiva. Originalmente, estos estaban bajo el control de Fox Sports México, pero Martínez decidió romper el acuerdo y aliarse con la filial estadounidense Fox Corp/Tubi. La respuesta de Fox México no se hizo esperar. La compañía demandó al Grupo Pachuca, asegurando que el contrato seguía vigente y que, por tanto, los partidos no podían ser transmitidos hasta que el pleito se resolviera en tribunales.

El traspié legal escaló cuando, pese a haber sido citado dos veces por el juez y sin presentar justificación alguna, se siguieron emitiendo los partidos. Este acto de desobediencia de particulares agravado derivó en la orden de arresto que ahora coloca a Martínez como prófugo de la justicia en México.

En Chile, la mirada se vuelve hacia Everton de Viña del Mar, uno de los clubes bajo el mando del Grupo Pachuca. Aunque el caso parece lejano, el consorcio mexicano está a cargo de la administración del elenco oro y cielo hace casi una década.

Everton es uno de los clubes pertenecientes al Grupo Pachuca. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los negocios de Martínez

Jesús Martínez Patiño es conocido en México y fuera de sus fronteras por su influencia en el fútbol. El Grupo Pachuca controla, además de Pachuca y León, al Real Oviedo de España y al propio Everton. Estudió administración de empresas en la Universidad La Salle y comenzó su carrera profesional en la cadena de supermercados La Comercial Mexicana. Paralelamente, ingresó al negocio de llantas que tenía su padre.

En 1995 adquirió el Club Pachuca, que en ese momento estaba en la segunda división de México, por 100 mil dólares. Tres años después, el equipo logró ascender a la Liga MX. Durante su gestión, Pachuca obtuvo seis títulos de liga de Primera División. En 2010, adquirió el Club León y lo llevó a la categoría de honor en 2012. León ganó varios campeonatos bajo su administración, incluyendo el bicampeonato en 2014 y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2023.

Además de la gestión deportiva, el consorcio tiene negocios vinculados a la educación y el comercio. La Universidad del Fútbol, el Centro Comercial Tuzo Plaza y el Centro Médico Deportivo Cemm. El Salón de la Fama del Fútbol, reconocido por la FIFA, también forma parte de sus proyectos.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalEvertonGrupo PachucaLiga MXMéxicoJesús Martínez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central mantiene la tasa de interés, dice que aún hay riesgos inflacionarios y no menciona las cuentas de la luz

“Atorrantes”: jefe de campaña de Matthei abre pugna con el gobierno y encuentra respaldo de la candidata

Wall Street y la Bolsa de Santiago cierran en niveles históricos: estas son las acciones que más suben en la plaza local en 2025

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Megaoperación contra Comando Vermelho deja al menos 64 muertos y se convierte en la más letal de Río de Janeiro

Lo más leído

1.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Servicios

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

“Atorrantes”: jefe de campaña de Matthei abre pugna con el gobierno y encuentra respaldo de la candidata

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Banco Central mantiene la tasa de interés, dice que aún hay riesgos inflacionarios y no menciona las cuentas de la luz
Negocios

Banco Central mantiene la tasa de interés, dice que aún hay riesgos inflacionarios y no menciona las cuentas de la luz

Wall Street y la Bolsa de Santiago cierran en niveles históricos: estas son las acciones que más suben en la plaza local en 2025

Contraloría cuestiona fórmula del gobierno para contabilizar el financiamiento del FES y expertos ven un mayor impacto fiscal

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Nueva oportunidad en el extranjero: Nicolás Castillo sorprende y parte al fútbol de Estados Unidos
El Deportivo

Nueva oportunidad en el extranjero: Nicolás Castillo sorprende y parte al fútbol de Estados Unidos

Everton mira de reojo: presidente del Grupo Pachuca es declarado prófugo de la justicia en México

En vivo: Chile golea a Bolivia por la Liga de Naciones Femenina

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina
Mundo

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Megaoperación contra Comando Vermelho deja al menos 64 muertos y se convierte en la más letal de Río de Janeiro

El huracán Melissa toca tierra como la tormenta más fuerte de la historia de Jamaica

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal