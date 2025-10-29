Presidente del Grupo Pachuca rompe el silencio tras ser declarado prófugo en México: “Aquí estoy para dar la cara”.

La justicia mexicana pone bajó presión al Grupo Pachuca. El presidente de la organización, Jesús Martínez, y el abogado Hipólito Cabrera Acosta fueron sujetos a órdenes de aprehensión emitidas por un juez de la Ciudad de México, en el marco de un juicio que enfrenta la entidad deportiva con Fox Sports.

El conflicto tiene su origen en los derechos de transmisión de los partidos de los clubes Pachuca y León. En mayo de 2024, Martínez firmó un contrato con otra empresa para difundir los encuentros en distintas plataformas. Sin embargo, Fox Sports México argumenta que el acuerdo vigente seguía bajo su control y acusó a los directivos de desobediencia de particulares.

“El día 27 de octubre, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión en contra de José Jesús Martínez Patiño e Hipólito Gerardo Cabrera Acosta y el Juez de Control ordenó el mandato de captura para conducirlos al proceso. El Juez 40 Civil del Tribunal local, con la complacencia y apoyo de sus superiores, actuó en el juicio mercantil de forma excesiva y violatoria de los derechos fundamentales de nuestros directivos, quienes se encuentran defendidos en contra de los actos de intimidación realizados ilegitimamente en su contra”, establecen en la misiva.

“El pasado 3 de octubre de 2025, se notificó a la defensa legal de los directivos sobre la posibilidad de que ambos en forma por demás irregular fueran vinculados a proceso e indebidamente privados de su libertad, y aún peor con la imposición de prisión preventiva justificada, pese a que el supuesto delito imputado no lo amerita conforme al marco legal”, añaden.

Martínez junto a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol.

Martínez se pronuncia

Frente a la polémica, Jesús Martínez se pronunció públicamente. “Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y mía. Durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos. Nuestros patrocinadores, instituciones y el pago puntual de impuestos dan fe de ello, así como la creación de fuentes de empleo en salud, educación y deporte”, afirmó el empresario en un video expuesto en redes sociales.

Martínez subrayó que continuará trabajando en sus proyectos. En Chile, el interés se centra en Everton de Viña del Mar, club bajo su administración desde hace casi una década.

La carrera de Martínez está marcada por la expansión internacional y la consolidación de negocios en distintos ámbitos. Adquirió el Club Pachuca en 1995 y lo llevó a la Liga MX, donde consiguió seis títulos de Primera División. En 2010 compró el Club León, obteniendo múltiples campeonatos, incluyendo un bicampeonato en 2014 y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2023. Además, el Grupo Pachuca tiene inversiones en educación y comercio, con proyectos como la Universidad del Fútbol, el Centro Comercial Tuzo Plaza, el Centro Médico Deportivo Cemm y el Salón de la Fama del Fútbol, reconocido por la FIFA.