Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: el Tribunal de Disciplina le da los puntos a Cobreloa y Magallanes tras la denuncia a Santiago Morning.

Santiago Morning recibió un golpe casi terminal en la Primera B. El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió quitarle los triunfos obtenidos en cancha ante Magallanes y Cobreloa, luego de acoger las denuncias presentadas por ambos clubes.

El motivo de la sanción apunta a la presencia de Esteban Paredes en el banco de suplentes del conjunto microbusero. El histórico goleador, actual gerente deportivo del club, fue acusado de haber entregado instrucciones técnicas durante los encuentros, pese a no estar habilitado para desempeñar ese rol.

En su resolución, emitida este martes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina determinó, en votación dividida, declarar ganadores a Magallanes y Cobreloa por un marcador de 3-0 en ambos partidos. Además, impuso una multa de 250 UF a Santiago Morning por cada encuentro en que se verificó la infracción, de acuerdo con el artículo 51 de las Bases del Ascenso.

Esteban Paredes fue acusado de cumplir funciones para las que no aparece inscrito. Pepe Alvújar/Photosport

“En relación a la denuncia interpuesta por los clubes Magallanes y Cobreloa en contra del club Santiago Morning, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, acoger las denuncias y resolver que en los partidos disputados contra los clubes Magallanes y Cobreloa, se les declara ganador de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos, y se impone una multa de 250 Unidades de Fomento al club Santiago Morning por cada partido en que se verificó la infracción, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 51° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2025”, detalla la sentencia.

El castigo llega en un momento crítico para el cuadro bohemio. Tras la derrota del fin de semana ante San Felipe, el equipo había firmado su caída a Segunda División en la cancha. Claro que el elenco de La Pintana puede apelar ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, al mismo tiempo que espera una resolución del TAS, donde presentó una queja por la resta de nueve puntos aplicada a comienzos de temporada por el no pago de cotizaciones previsionales, algo que podría cambiar su suerte en la categoría.

Nuevo escenario

El fallo también puede alterar la lucha en los primeros lugares. Con los puntos, Cobreloa se mantiene en el tercer puesto, pero ahora con con 50 unidades, a solo dos de Copiapó y Universidad de Concepción. Los dos líderes se enfrentarán en la última jornada, por lo que si igualan y los loínos vencen a Curicó Unido, el torneo cerraría con un triple empate en la cima: tres equipos con 53 puntos. Claro que ahí la diferencia de goles desfavorece a los mineros.

Otro escenario posible es que haya un ganador entre el León de Atacama y el Campanil, lo que, sumado a una eventual victoria de Cobreloa, los deje en el segundo puesto y, con eso, el cuadro de Calama accedería directo a la semifinal de la postemporada.