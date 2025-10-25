A la espera del TAS o un milagro: Santiago Morning cae con San Felipe y queda al borde del descenso a Segunda División

La Primera B entra en fase de definiciones. Mientras Universidad de Concepción y Deportes Copiapó deben definir al campeón y ascendido en la última jornada, también se debe definir el descenso. Santiago Morning está al borde de perder la categoría.

Con goles de Diego Cuellar y Sergio Vergara, el conjunto microbusero cayó por 2-0 ante Unión San Felipe, en un partido clave en la pelea por no descender. Su caída en la Liga de Ascenso es prácticamente un hecho y únicamente un milagro evitará la catástrofe para los bohemios.

Con este resultado, Santiago Morning se quedó en el fondo de la tabla de posiciones, con 26 unidades. Está tres puntos por debajo de Magallanes, que le basta con empatar este domingo ante Antofagasta para sellar el descenso del Chago.

Las complicaciones de Santiago Morning

En caso de no conseguir el milagro, Santiago Morning se aferra al TAS. El conjunto bohemio apeló a los nueve puntos de castigo que sufrieron previo al inicio del certamen por incumplimientos previsionales.

No obstante, el club microbusero también fue denunciado por Magallanes y Cobreloa. Derrotaron a ambas escuadras, que ahora piden los puntos por la vía administrativa. ¿El motivo?, la presencia de Esteban Paredes en la banca bohemia.