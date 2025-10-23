SUSCRÍBETE
El Deportivo

Las pruebas de Magallanes y Cobreloa contra Esteban Paredes que amenazan con mandar al descenso a Santiago Morning

Ambas instituciones buscan quedarse con los puntos tras caer ante los microbuseros. Los dos cuadros alegan que el exdelantero no estaba facultado para dar instrucciones.

Por 
Cristian Barrera
 
Carlos González Lucay
Esteban Paredes es acusado de cumplir funciones para las que no aparece inscrito. Pepe Alvújar/Photosport

Solo dos fechas restan para el final del torneo de la Primera B y los escritorios comienzan a moverse. Como ha sido la tónica de los últimos años, las denuncias se multiplican en esta etapa y en la segunda categoría del fútbol chileno el apuntado ahora es Santiago Morning, colista del certamen.

Los bohemios acumulan 26 puntos, en una campaña en la que fueron penalizados con nueve por incumplimientos previsionales. Actualmente, se ubican a solo una unidad de Unión San Felipe y luchan por la salvación (solo desciende uno). De hecho, registran triunfos en sus últimos dos encuentros (1-0 ante Magallanes y 3-0 ante Cobreloa). Precisamente, los dos rivales que hoy reclaman la victoria por secretaría.

Ambos elencos apuntan al rol del gerente técnico microbusero Esteban Paredes, a quien acusan de estar en la banca dando instrucciones sin estar facultado para dicha función.

El Deportivo tuvo acceso a ambas denuncias. En la de los carabeleros, firmada por su presidente Cristián Ogalde, se cuestiona la función de “otro” que cumple el goleador histórico de Primera División. “Este cargo no lo habilita para ejercer una función técnica, durante un partido oficial del torneo antes señalado, aun cuando, pudiera tener el título profesional habilitante, o un cargo técnico en el fútbol formativo, pues su contrato debe indicar expresamente dentro de sus funciones, que puede ejercer una labor técnica en el plantel profesional del Club Santiago Morning en partidos oficiales de esta competencia o un anexo de este contrato que lo indique claramente, el que deberá estar registrado además, oportunamente en la ANFP”, plantea.

Además, los albicelestes agregaron la planilla del sistema Comet, donde aparece el rol del exdelantero, además de un video, que a su juicio, ratifica que “el señor Paredes Quintanilla, abandona el banco de sustitutos en reiteradas oportunidades, acercándose a los límites del campo de juego claramente con la intensión de entregar, recomendaciones, consejos o instrucciones de carácter técnico a los jugadores de Santiago Morning, lo que se repitió durante todo el desarrollo del partido, así como también en los momentos en que por diversos motivos, el árbitro detuvo temporalmente el partido. Estas acciones también las desarrolló en el partido anterior jugado por su club, entre Santiago Morning y Santiago Wanderers, bajo las mismas características, según consta en el registro audiovisual que se adjunta”.

Foto: Captura de video. pc

Magallanes asegura que los bohemios infringen el artículo 51, inciso 1, parte final, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B, temporada 2025, que señalan que “no podrá firmar la planilla de alineación del partido, ubicarse en la banca de suplentes, ni cumplir función alguna presencialmente o por medios remotos, un Director Técnico, Director Técnico Ayudante, Preparador Físico o un Preparador de Arqueros que no tenga contrato registrado ante la ANFP en dicha calidad con el club respectivo”.

También afirman que se vulneró el inciso 2 del mismo artículo: “Todos los miembros del cuerpo técnico deberán tener contrato con el club para el que prestan sus servicios debidamente registrados ante la ANFP, los que deberán detallar la función específica que desempeñan, la que debe coincidir con aquella en virtud de la cual se los incluye en la planilla de alineación del partido”.

Finalmente, establecen que el Chago y Paredes infringen el artículo 33, letra b, que indica que “la función o cargo de cada persona deberá quedar claramente registrada en la planilla de alineación del partido y no podrá ser distinta de aquellos establecidos en sus respectivos contratos de trabajo registrados en la ANFP”.

La acusación loína

Cobreloa también acudió al Tribunal de Disciplina de la ANFP, a través de una denuncia presentada por el abogado Francisco Moya, quien también apunta al incumplimiento del mencionado artículo 51 de las bases, además del 56, relativa a la zona de exclusión dentro de la cancha.

Los loínos hacen hincapié en las sanciones que acarrea el presunto accionar ilícito de Paredes: “El club que infrinja lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionado con la pérdida de los puntos obtenidos en cada partido en que se verificare la comisión de tales incumplimientos, considerándose como ganador al equipo rival, por un marcador de 3x0, salvo que dicho equipo rival hubiere obtenido el triunfo en el tiempo disputado por una diferencia mayor, caso en el cual el resultado obtenido se mantendrá, más una multa ascendente a 250 UF…”.

En esa línea, sostienen que “en el presente caso, la infracción al artículo 51 de las Bases por parte de Santiago Morning es flagrante, pues el señor Esteban Paredes no solo se ubicó en la banca de suplentes junto al cuerpo técnico sin que haya estado inscrito para tales fines, sino que además se comportó y cumplió funciones de un Director Técnico o Director Técnico Ayudante, al impartir instrucciones de forma inequívoca y patente, a los jugadores dentro del terreno de juego, y en varias ocasiones durante el compromiso”.

Foto: Captura de video.

“En otras palabras, Santiago Morning incluyó dentro de su cuerpo técnico a una persona que no tiene contrato como tal en la banca, y además permitió que este actuara —de facto— como miembro del cuerpo técnico durante todo el partido”.

La institución de la Segunda Región, ya clasificada para la liguilla por el ascenso, acompañó su denuncia con un video de la actuación de Paredes en aquel encuentro.

