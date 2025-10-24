SUSCRÍBETE
El Deportivo

“¿No vio a Arturo Vidal dar instrucciones en Colo Colo?”: Santiago Morning defiende rol de Esteban Paredes en la banca

El club bohemio contraataca a las denuncias de Magallanes y Cobreloa por la aparición del goleador histórico al borde del campo de juego.

Christian González 
Christian González
Esteban Paredes en la banca de Santiago Morning (Foto: Captura de video). pc

La polémica está abierta. Magallanes y Cobreloa denunciaron a Santiago Morning por la presencia de Esteban Paredes en la banca bohemia. El equipo de la V negra venció a los albicelestes por la cuenta mínima y a los naranjas por 3-0. Ambos clubes piden, ahora, los puntos por la vía administrativa.

El Chago saca la voz. Lo hace para explicar la presencia del goleador histórico del fútbol chileno en la banca y su activo rol como complemento del que realizó el director técnico, Cristián Febre. Oficialmente, el goleador histórico del fútbol chileno es el director deportivo del club.

“Cumple los requisitos”: Santiago Morning se defiende por la presencia de Esteban Paredes en la banca

Los bohemios aseguran que no han cometido ninguna irregularidad. “El tribunal nos atendió el martes. Espero que resuelvan en conciencia y justicia. La mayoría de los clubes utiliza la palabra ‘otro’ que permite el Comet para tener hasta ocho personas en la banca. Esteban Paredes utilizó ese cupo”, explica Luis Faúndez, gerente general del club de la V negra, a El Deportivo.

“No hemos hecho nada anormal. Jamás vamos a hacerlo. Llevo 40 años en esto. Estoy claro en que Paredes cumple los requisitos. No está escrito en ninguna parte qué puede o debe hacer el ‘otro’, el PF o el director técnico. Estando en la banca habilitados, todos pueden actuar”, establece el ejecutivo.

Esteban Paredes es acusado de cumplir funciones para las que no aparece inscrito. Pepe Alvújar/Photosport

Luego, intenta explicar con un ejemplo su razonamiento. “¿O no vio a Arturo Vidal dando instrucciones en la banca de Colo Colo? Esto es lo mismo. Si no hubiese sido legal, el que tenía que expulsarlo o amonestarlo debió ser el árbitro. No hay asidero jurídico en el reclamo. Estamos siendo denunciados por dos clubes. La justicia dirá lo que corresponde. Tengo plena certeza de que no he violado ningún reglamento", sostiene.

Faúndez insiste. “Va como ‘otro’, que está permitido. No obstante de que tiene título de entrenador por ser de la Generación Dorada, no está actuando como entrenador”, plantea.

“Cobreloa hizo un cortar-pegar”

En esa línea, descarta que se trate del aprovechamiento, sino de una práctica habitual. “No es un subterfugio. Lo han hecho más del 90 por ciento de los clubes. Tengo confirmado que Mauricio Pozo ha estado en banca de Cobreloa. Mauricio Segovia da instrucciones en Rangers y Sebastián González, lo mismo en Recoleta. Tenemos pruebas documentales de que esto no es una novedad”, dispara. Y advierte: “Esteban Paredes va a seguir estando en la banca”.

Para los mineros reserva una mención especial. "Cobreloa hizo un cortar-pegar de la denuncia de Magallanes. Hay un desorden enorme en ese club. Yo hablé personalmente con su presidente, Harry Robledo, en el partido de Argentina y Marruecos, y me dijo que no iba a hacer nada. Y ahora aparece un abogado, Francisco Moya, firmando una demanda sin poder alguno. Ahora, Robledo no me contesta el teléfono",

