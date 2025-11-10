El millonario contrato de Zidane Yáñez, la figura de la selección chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar

Zidane Yáñez aparece como la gran figura de la selección chilena Sub 17 que este martes buscará su clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar ante Canadá. No solo por su incidencia en el equipo de Sebastián Miranda, sino por la procedencia del jugador y su proyección fuera de las fronteras del país que representa.

El atacante que se encuentra en Qatar, junto con el resto del equipo nacional, de padre chileno y madre portorriqueña ha logrado conseguido comenzar a proyectarse en el fútbol. Uno de pila, también, que evoca al exmediocampista francés que levantó la Copa del Mundo en su casa, en 1998.

“Siempre he sido un enamorado del fútbol creativo y fui muy fanático de Zidane. Así, un día dije a mi señora, medio en broma, Zinedine. Y me preguntó si estaba loco. Ella también me sugirió Zidane y le respondí: ‘ya, ya, ya’. Por eso le pusimos Zidane”, dijo el año pasado el papá Claudio a Lun.

Al margen de su poco convencional apelativo, el juvenil ha logrado destacar en un medio complicado. Si bien en estos últimos días ha resaltado vistiendo la camiseta roja, también pudo representar a Estados Unidos o al país de su madre. Incluso, sumó experiencia en las categorías menores de las otras selecciones.

Pero la figura del atacante también se ha hecho conocida en los canales internacionales. Recientemente, las redes sociales de la FIFA publicaron una historia en la que elogiaron la organización de Chile para el Mundial Sub 20. Una foto en la que Yáñez aparece junto al presidente del organismo, Gianni Infantino.

“Este centro alto es otro ejemplo brillante de colaboración entre una asociación miembro de la FIFA y el programa FIFA Forward”, advirtió el mandamás de la FIFA para resaltar la renovación del Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva. El propio atleta lució la publicación en sus redes sociales tras dar la vuelta al mundo en el post del órgano rector del fútbol mundial.

Contrato millonario

En diciembre de 2023, Yáñez firmó un compromiso contractual que se extiende hasta finales de 2028 con el New York City, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos, propiedad del grupo City Football Group, consorcio de la familia real de Emiratos Árabes Unidos y que tiene como principal activo el Manchester City de Inglaterra.

“Estamos encantados de que Zidane se haya convertido en el último jugador de nuestra academia en firmar un contrato profesional con el club”, aseguró el director deportivo David Lee en la ocasión, después de concretarse la firma de este nuevo vínculo.

Asimismo, el encargado de fichajes del equipo de la Gran Manzana advirtió que el chileno “tiene grandes atributos generales como delantero, tiene buena habilidad técnica y movimiento. Además, el jugador cuenta con una excelente comprensión táctica de la posición, combinada con un ritmo de trabajo de primera clase fuera de la posesión de la pelota. Un aspecto fundamental en el juego moderno. Incluso, ha demostrado constantemente que es un goleador en todos los rangos de edad”.

De acuerdo con las cifras oficiales de la MLS, en la temporada 2024, la incipiente figura chilena recibió poco más de 75 mil dólares en 12 meses de contrato con la escuadra norteamericana.

Los mismos números advierten que el salario del futbolista de 17 años llegará a los 84 mil dólares por todo 2025. Es decir, el atleta recibe mensualmente cerca de 7 mil dólares, cerca de 7 millones de pesos chilenos.