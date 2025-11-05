La Roja tiene un amargo debut contra Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar

Un amargo debut tuvo la Selección Chilena Sub 17 en su estreno en el Mundial de la categoría que se realiza en Qatar. La Roja acabó perdiendo 2-0 contra Francia después de que Les Bleus mostraran contundencia en las pelotas detenidas.

El partido mostró una clara tendencia en el primer tiempo con el elenco europeo tomando el control del balón en los primeros minutos de la competencia. Sin embargo, la primera llegada clara del encuentro fue para los nacionales.

En el minuto 9, Jhon Cortés fue el encargado de causar el primer susto en la portería francesa. Pocos segundos después, Yastin Cuevas y Martín Jiménez volvieron a probar para intentar desnivelar el marcador, aunque sin resultados positivos.

Ya en los 15′, y tras recuperar un balón en la salida del rival, Cuevas se percató que el guardameta francés se encontraba adelantado e intentó sorprender con un tiro de distancia que se fue desviado.

En los 21′, cuevas intentó repetir la fórmula. En una recuperación en la mitad de la cancha lanzó un balonazo largo con dirección al arco, obligando la estirada del portero francés.

La respuesta gala llegó en el minuto 33. En ese instante Antoine Valero recibió un pase largo por el sector derecho del ataque. Tras ganar en velocidad, ingresó al área y sacó un remate cruzado al primer palo donde se encontraba el portero Vicente Villegas quien se quedó con el balón sin ninguna complicación.

La última jugada de peligro de la primera parte acabó siendo para la Roja. En los 43′ Yastin Cuevas volvió a tener en su poder la opción de abrir el marcador en un mano a mano con el portero. No obstante, al intentar definir ante la salida del guardameta, su tiro se fue demasiado elevado.

Dos golpes de pelota detenida

Ya en el segundo tiempo la Roja de Sebastián Miranda siguió a la carga. En los 51′ Jhon Cortés volvía a avisar a la defensa gala.

Sin embargo, fue Francia el cuadro que consiguió mover el marcador. En los 55′ Christ Batola fue el encargado de ejecutar un tiro libre frontal que terminó siendo el 1-0 a favor de Les Bleus.

El delantero del Troyes definió al costado derecho del portero Villegas que alcanzó a tocar el balón, pero no pudo desviar la trayectoria.

De inmediato, la Roja intentó reaccionar, pero en medio de esto, el conjunto de Sebastián Miranda sufrió un nuevo golpe. Después de un saque de esquina, Remi Himbert ganó un cabezazo en el área para aumentar la diferencia a favor de los europeos en el minuto 63.

Todo pudo empeorar en el minuto 80′ después de que desde la banca de Francia pidieran revisar una jugada para evaluar una posible tarjeta roja para Francisco Daza tras cometer una infracción en el centro de la cancha. Sin embargo, el árbitro del partido al ver las imágenes determinó que la jugada solo ameritaba una tarjeta amarilla.

Chile siguió buscando el descuento que le permitiera reducir la diferencia, pero la desesperación terminó afectando el rendimiento colectivo. Esto se pudo apreciar en intentos de salidas rápidas y pelotazos que pocas veces encontraban a un compañero como destino, por lo que el marcador no se volvió a mover.

Chile volverá a competir el próximo sábado 8 de noviembre por la segunda fecha de la fase grupal. Ese día la Roja Sub 17 deberá medirse contra Uganda a partir de las 09.30 horas.