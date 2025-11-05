La Selección tiene una nueva camiseta. Aunque la escuadra nacional no irá al Mundial y aún no se decide quien encabezará el nuevo proceso, igualmente renueva indumentaria.

Este mes, el combinado nacional afrontará dos partidos amistosos: irá a Rusia para medirse con el cuadro local, el sábado 15, y, dos días después, con Perú. Ambos choques se realizarán en Sochi y serán una nueva oportunidad para que Nicolás Córdova insista en la búsqueda de jugadores para renovar el equipo chileno, después del fracaso en las Eliminatorias para el Mundial que Estados Unidos México y Canadá organizarán en 2026..

Con el cóndor como símbolo: lanzan la nueva camiseta de la Roja

El equipo que dirigirá Nicolás Córdova lucirá a la altura. En esta jornada se anunció la nueva casaquilla del combinado nacional, que presenta un llamativo detalle: incorpora al cóndor como símbolo, en la parte superior de la espalda.

El concepto incorpora, además, un patrón en forma de V, que alude precisamente a la emblemática ave.

El cóndor se suma como símbolo a la camiseta de la Selección.

Dos versiones

Otra de las novedades es que habrá dos versiones disponibles: la Player permitirá que los fanáticos cuenten con las mismas prestaciones que los jugadores en términos de tecnología y calidad. Esa opción cuesta $ 104.990.

La versión orientada a los hinchas tiene un valor de $ 69.990 mientras que la de niños cuesta $ 49.990. Todas estarán disponibles a partir de este jueves en las tiendas físicas y virtuales de Adidas.

“La camiseta de la Selección es un verdadero emblema nacional. Sabemos lo que representa para los chilenos y queremos que todos la sientan propia. Este diseño refleja lo que caracteriza al país: resiliencia, unión y orgullo. El símbolo que inspira esta nueva piel —el cóndor— es la representación perfecta de la fuerza y el vuelo que impulsan a Chile a seguir adelante y a reconectar con la pasión y la historia que lo une”, señaló Jerome Leveque, General Manager adidas Chile.