Celebra el tenis chileno: Antonia Vergara y Tomás Barrios consiguen espectaculares ascensos en los rankings mundiales

El tenis chileno celebra buenas noticias tanto en el ranking femenino como en el masculino, donde se registraron espectaculares ascensos de Antonia Vergara y Tomás Barrios, después de sus grandes actuaciones en el WTA 125 de Tucumán y en el Challenger de Lima, respectivamente.

Con apenas 18 años, la tenista nacional se instaló por primera vez en su carrera en los cuartos de final de un WTA 125, consiguiendo de paso la mejor victoria de su carrera ante la argentina María Lourdes Carlé (128ª). Esta actuación le permitió recuperar el número uno de Chile y saltar desde el puesto 458 al 396, el mejor de su carrera.

Ese gran desempeño también le ayudó cumplir su primer objetivo de instalarse en el top 400, algo que tenía planificado para el final de su primera temporada como profesional. Sin embargo, se dio antes y tiene grandes oportunidades de seguir sumando. De hecho, recibió una invitación para el WTA 125 de Colina, que se disputará la próxima semana.

Por su parte, Fernanda Labraña también dio un enorme salto de 48 posiciones para ubicarse en la casilla 451, después de haber conseguido una final en Colombia hace 10 días.

En tanto, Jimar Gerald se ubica 757ª (-2), Camila Rodero es 1.387ª (-7) y Fernanda Rain es 1.466 (-5).

Barrios se ilusiona

Tomás Barrios festejó su tercer challenger de la temporada en Lima, donde se impuso al brasileño Joao Reis, luego de una semana extenuante, donde entre otros hitos logró imponerse en los cuartos de final al argentino Juan Bautista Torres, en el partido más largo de la historia de los challengers (cuatro horas y 24 minutos).

La actuación del chillanejo le permitió dar un salto de 11 lugares y aparecer este lunes en el puesto 111, un ranking que le permite estar muy cerca del top 100 y de un lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia.

Por su parte, Alejandro Tabilo subió nueve casillas y se ubica en el puesto 81, después de haber alcanzado los octavos de final del ATP 250 de Atenas, donde terminaría cayendo frente a Novak Djokovic.

Christian Garin, quien llegó hasta la ronda de los ocho mejores en Lima, cayó un escalón y aparece en el 105. Mientras que Nicolás Jarry, quien terminó su temporada por lesión, bajó dos posiciones para quedar 122, y Matías Soto cayó seis lugares y se ubica 281, lejos de los puestos de clasificación para la qualy del Abierto de Australia.