OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Celebra el tenis chileno: Antonia Vergara y Tomás Barrios consiguen espectaculares ascensos en los rankings mundiales

    La Peque logró un notable salto tras los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán, mientras que el chillanejo se acerca al top 100 tras ganar el Challenger de Lima.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Antonia Vergara y Tomás Barrios tuvieron los ascensos más destacados de la temporada. Archivo

    El tenis chileno celebra buenas noticias tanto en el ranking femenino como en el masculino, donde se registraron espectaculares ascensos de Antonia Vergara y Tomás Barrios, después de sus grandes actuaciones en el WTA 125 de Tucumán y en el Challenger de Lima, respectivamente.

    Con apenas 18 años, la tenista nacional se instaló por primera vez en su carrera en los cuartos de final de un WTA 125, consiguiendo de paso la mejor victoria de su carrera ante la argentina María Lourdes Carlé (128ª). Esta actuación le permitió recuperar el número uno de Chile y saltar desde el puesto 458 al 396, el mejor de su carrera.

    Ese gran desempeño también le ayudó cumplir su primer objetivo de instalarse en el top 400, algo que tenía planificado para el final de su primera temporada como profesional. Sin embargo, se dio antes y tiene grandes oportunidades de seguir sumando. De hecho, recibió una invitación para el WTA 125 de Colina, que se disputará la próxima semana.

    Por su parte, Fernanda Labraña también dio un enorme salto de 48 posiciones para ubicarse en la casilla 451, después de haber conseguido una final en Colombia hace 10 días.

    En tanto, Jimar Gerald se ubica 757ª (-2), Camila Rodero es 1.387ª (-7) y Fernanda Rain es 1.466 (-5).

    Barrios se ilusiona

    Tomás Barrios festejó su tercer challenger de la temporada en Lima, donde se impuso al brasileño Joao Reis, luego de una semana extenuante, donde entre otros hitos logró imponerse en los cuartos de final al argentino Juan Bautista Torres, en el partido más largo de la historia de los challengers (cuatro horas y 24 minutos).

    La actuación del chillanejo le permitió dar un salto de 11 lugares y aparecer este lunes en el puesto 111, un ranking que le permite estar muy cerca del top 100 y de un lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia.

    Por su parte, Alejandro Tabilo subió nueve casillas y se ubica en el puesto 81, después de haber alcanzado los octavos de final del ATP 250 de Atenas, donde terminaría cayendo frente a Novak Djokovic.

    Christian Garin, quien llegó hasta la ronda de los ocho mejores en Lima, cayó un escalón y aparece en el 105. Mientras que Nicolás Jarry, quien terminó su temporada por lesión, bajó dos posiciones para quedar 122, y Matías Soto cayó seis lugares y se ubica 281, lejos de los puestos de clasificación para la qualy del Abierto de Australia.

    Más sobre:TenisWTAATPAntonia VergaraTomás Barrios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    5.
    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año
    Negocios

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

    Codelco y SQM finalmente reciben la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio

    Mercados globales suben ante señales del fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025
    El Deportivo

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

    En vivo: la Roja enfrenta a Canadá en la búsqueda de avanzar a segunda fase en el Mundial Sub 17

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile
    Mundo

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte
    Paula

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía