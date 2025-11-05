OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Antonia Vergara sigue rompiendo marcas en Tucumán con 18 años: se mete por primera vez en cuartos de final de un WTA 125

La joven tenista nacional superó a la argentina Luisina Giovannini y se instaló entre las ocho mejores. Además, será top 400 por primera vez.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Antonia Vergara será top 400 el próximo lunes.

Antonia Vergara (458ª) sigue dando grandes saltos a la élite en su primera temporada como profesional. Con apenas 18 años, la tenista nacional se instaló por primera vez en su carrera en los cuartos de final de un WTA 125, más precisamente en el de Tucumán, al que accedió mediante una invitación de Cosat.

La Peque se impuso por 7-6 (6), 2-6 y 6-1 a la argentina Luisina Giovannini (279ª), consiguiendo su segunda victoria ante una rival transandina. Sin ir más lejos, en la primera ronda logró el mejor triunfo de su carrera tras superar a Lourdes Carlé (128ª).

Su próxima contrincante saldrá del duelo entre la rusa Anastasia Zolotareva (357ª) y la egipcia Mayar Sherif (103ª). Además, por primera vez integrará el grupo de las 400 mejores del mundo, alcanzando anticipadamente la meta que se había puesto para finalizar este año.

Triunfo de consuelo

En la Copa Davis Junior, que se celebrar en el Estadio Nacional, Chile superó a China por 2-1, rematando en el tercer lugar del Grupo D, tras Francia y Corea del Sur.

En el primer punto, Antonio Blanco cayó frente a Junze Wu, por 2-6, 6-4 y 6-2. Mientras que Benjamín Pérez superó a Mingwei Qiu, por 6-4 y 6-2, forzando el desempate en el dobles.

En dicha instancia, la dupla nacional compuesta por Pérez y Blanco sellaron la primera victoria chilena en lo que va del evento, tras derrotar a Qiu y Gao Ruochen, por 6-2 y 7-5.

En la Billie Jean King Cup, las damas no lograron superar a Marruecos y completaron su participación en el Grupo B sin sumar victorias.

En el primer punto Catalina Porré tropezó con Yasmine Douyeb en dos mangas, 6-3 y 6-1. La serie quedó irremontable con la derrota de Isidora Lisboa frente a Lina Bezza en tres mangas, 3-6, 6-3 y 6-4.

Luego, Porré junto a Paula Gutiérrez cayeron frente a Bezza y Lara Faraj en dos sets, 6-3 y 6-3.

Ahora, tanto en damas como en varones, Chile deberá definir su ubicación entre el noveno y el decimosexto lugar, a partir del viernes.

Más sobre:TenisWTA 125 de TucumánAntonia VergaraLuisina Giovannini

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Megatoma suma nuevo episodio con fallo judicial que da 30 días a gobierno y municipio de San Antonio para desalojar

Daniel Melo (PS): “Los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha, pero las elecciones se juegan hasta el último día”

Cristhian Moreira (UDI): “Enfrentamos un escenario auspicioso, en que podemos liderar las dos cámaras del Congreso bajo un gobierno del sector”

El rol protagónico de los alcaldes del FA en el cierre de campaña de Jara

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas
Chile

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas

Megatoma suma nuevo episodio con fallo judicial que da 30 días a gobierno y municipio de San Antonio para desalojar

Daniel Melo (PS): “Los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha, pero las elecciones se juegan hasta el último día”

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos
Negocios

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Ganancias de CCU se reducen a la mitad en el tercer trimestre

SEA recomienda aprobar megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre que cruza 5 regiones del país

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”
El Deportivo

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

Antonia Vergara sigue rompiendo marcas en Tucumán con 18 años: se mete por primera vez en cuartos de final de un WTA 125

Los azules se sacan la frustración: la U vence a Everton y vuelve a los festejos luego de tres derrotas seguidas

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia
Mundo

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso