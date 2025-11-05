Antonia Vergara sigue rompiendo marcas en Tucumán con 18 años: se mete por primera vez en cuartos de final de un WTA 125

Antonia Vergara (458ª) sigue dando grandes saltos a la élite en su primera temporada como profesional. Con apenas 18 años, la tenista nacional se instaló por primera vez en su carrera en los cuartos de final de un WTA 125, más precisamente en el de Tucumán, al que accedió mediante una invitación de Cosat.

La Peque se impuso por 7-6 (6), 2-6 y 6-1 a la argentina Luisina Giovannini (279ª), consiguiendo su segunda victoria ante una rival transandina. Sin ir más lejos, en la primera ronda logró el mejor triunfo de su carrera tras superar a Lourdes Carlé (128ª).

Su próxima contrincante saldrá del duelo entre la rusa Anastasia Zolotareva (357ª) y la egipcia Mayar Sherif (103ª). Además, por primera vez integrará el grupo de las 400 mejores del mundo, alcanzando anticipadamente la meta que se había puesto para finalizar este año.

Triunfo de consuelo

En la Copa Davis Junior, que se celebrar en el Estadio Nacional, Chile superó a China por 2-1, rematando en el tercer lugar del Grupo D, tras Francia y Corea del Sur.

En el primer punto, Antonio Blanco cayó frente a Junze Wu, por 2-6, 6-4 y 6-2. Mientras que Benjamín Pérez superó a Mingwei Qiu, por 6-4 y 6-2, forzando el desempate en el dobles.

En dicha instancia, la dupla nacional compuesta por Pérez y Blanco sellaron la primera victoria chilena en lo que va del evento, tras derrotar a Qiu y Gao Ruochen, por 6-2 y 7-5.

En la Billie Jean King Cup, las damas no lograron superar a Marruecos y completaron su participación en el Grupo B sin sumar victorias.

En el primer punto Catalina Porré tropezó con Yasmine Douyeb en dos mangas, 6-3 y 6-1. La serie quedó irremontable con la derrota de Isidora Lisboa frente a Lina Bezza en tres mangas, 3-6, 6-3 y 6-4.

Luego, Porré junto a Paula Gutiérrez cayeron frente a Bezza y Lara Faraj en dos sets, 6-3 y 6-3.

Ahora, tanto en damas como en varones, Chile deberá definir su ubicación entre el noveno y el decimosexto lugar, a partir del viernes.