El tercer título del año: Tomás Barrios conquista el Challenger de Lima y se acerca al top 100

Tomás Barrios (122°) vuelve a celebrar, por tercera vez en el año. El chileno se consagró como campeón del Challenger 75 de Lima tras vencer en la final a Joao Reis da Silva (211°), por parciales de 7-6 (5) y 7-6 (3), en dos horas y cuatro minutos de juego.

El chillanejo hizo valer su favoritismo y se impuso en un complejo partido. El brasileño se plantó como un duro escollo y ambos sets se terminaron decidiendo en el tie break.

Barrios se coronó en la tierra batida limeña tras un parejo encuentro marcado por el desgaste físico. Con esta victoria, el tenista nacional alzó su tercer trofeo de la temporada y el segundo en el último mes.

La batalla se comenzó a dar desde el inicio. Fue un primer set arduo para ambos tenistas y solo se pudo definir en el tie break, donde el chileno terminó de mejor manera. El segundo parcial también concluyó en un dramático desempate, donde Barrios se coronó.

El nacional ya había hecho historia en Lima, pues venía antecedido de una marca inédita. En cuartos de final venció al argentino Juan Bautista Torres en cuatro horas y 24 minutos, en el partido más largo de la historia del Challenger Tour.

Un destacado ascenso en el ranking ATP

De esta forma, Barrios consiguió su tercer título del año. También fue campeón en el Challenger de Campinas, en abril pasado, y en el Challenger de Cali, en octubre. Además, fue finalista en Punta del Este y en Mauthausen.

En total, el chillanejo acumula seis trofeos en el segundo nivel del tenis profesional. También se coronó en Meerbush 2021, San Luis de Potosí 2023 y Amersfoort 2024. Por otra parte, tendrá un notable ascenso en el ranking ATP. Tras consagrarse en Perú, el nacional amanecerá este lunes como 111° del escalafón mundial.

Con esta victoria, Barrios superó a Nicolás Jarry (será 122°) y se instaló como la tercera raqueta de Chile. Se acercó a Christian Garin (105°), ambos muy cerca del top 100. Mientras que Alejandro Tabilo (81°) es el único chileno sobre esa marca.

Ahora, su próximo desafío será en Ecuador. Barrios está anotado en el Challenger de Guayaquil, que se disputará entre el 17 y el 23 de noviembre.