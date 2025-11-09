OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    El tercer título del año: Tomás Barrios conquista el Challenger de Lima y se acerca al top 100

    El chileno venció al brasileño Joao Reis da Silva, tras un doble 7-6, y se coronó en el torneo peruano. También fue campeón en Campinas y Cali, en abril y octubre pasado, respectivamente.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Tomás Barrios consiguió su tercer título del año tras ganar el Challenger de Lima. Foto: Team Chile.

    Tomás Barrios (122°) vuelve a celebrar, por tercera vez en el año. El chileno se consagró como campeón del Challenger 75 de Lima tras vencer en la final a Joao Reis da Silva (211°), por parciales de 7-6 (5) y 7-6 (3), en dos horas y cuatro minutos de juego.

    El chillanejo hizo valer su favoritismo y se impuso en un complejo partido. El brasileño se plantó como un duro escollo y ambos sets se terminaron decidiendo en el tie break.

    Barrios se coronó en la tierra batida limeña tras un parejo encuentro marcado por el desgaste físico. Con esta victoria, el tenista nacional alzó su tercer trofeo de la temporada y el segundo en el último mes.

    La batalla se comenzó a dar desde el inicio. Fue un primer set arduo para ambos tenistas y solo se pudo definir en el tie break, donde el chileno terminó de mejor manera. El segundo parcial también concluyó en un dramático desempate, donde Barrios se coronó.

    El nacional ya había hecho historia en Lima, pues venía antecedido de una marca inédita. En cuartos de final venció al argentino Juan Bautista Torres en cuatro horas y 24 minutos, en el partido más largo de la historia del Challenger Tour.

    Un destacado ascenso en el ranking ATP

    De esta forma, Barrios consiguió su tercer título del año. También fue campeón en el Challenger de Campinas, en abril pasado, y en el Challenger de Cali, en octubre. Además, fue finalista en Punta del Este y en Mauthausen.

    En total, el chillanejo acumula seis trofeos en el segundo nivel del tenis profesional. También se coronó en Meerbush 2021, San Luis de Potosí 2023 y Amersfoort 2024. Por otra parte, tendrá un notable ascenso en el ranking ATP. Tras consagrarse en Perú, el nacional amanecerá este lunes como 111° del escalafón mundial.

    Con esta victoria, Barrios superó a Nicolás Jarry (será 122°) y se instaló como la tercera raqueta de Chile. Se acercó a Christian Garin (105°), ambos muy cerca del top 100. Mientras que Alejandro Tabilo (81°) es el único chileno sobre esa marca.

    Ahora, su próximo desafío será en Ecuador. Barrios está anotado en el Challenger de Guayaquil, que se disputará entre el 17 y el 23 de noviembre.

    Más sobre:TenisPolideportivoChallengerChallenger de LimaTomás Barrios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. busca poner fin al cierre de gobierno más largo en una década en medio de duras tensiones por el plan sanitario

    Cadem: 69% respalda decisión de Boric de convertir Punta Peuco en cárcel común

    Trama bielorrusa: defensas alistan exposiciones para contrarrestar imputaciones del Ministerio Público

    Este lunes continúa formalización de gendarmes que integraban red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

    Jara llama al Senado a aprobar acusación contra juez Ulloa: “Chile merece un Estado transparente y honesto”

    Ministro Cordero alista viaje a La Araucanía tras seguidilla de atentados incendiarios en la zona

    Lo más leído

    1.
    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    2.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    3.
    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    4.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    5.
    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Servicios

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Cadem: 69% respalda decisión de Boric de convertir Punta Peuco en cárcel común
    Chile

    Cadem: 69% respalda decisión de Boric de convertir Punta Peuco en cárcel común

    Trama bielorrusa: defensas alistan exposiciones para contrarrestar imputaciones del Ministerio Público

    Este lunes continúa formalización de gendarmes que integraban red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global
    Negocios

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global

    El desafío energético del boom de los data centers

    El conflicto que divide a los socios de Movitec, la empresa que ganó en la trama bielorrusa

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot
    Tendencias

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    La alegría de Leandro Fernández por su renacer con la U: “Siempre sale el sol; estoy contento por volver a convertir”
    El Deportivo

    La alegría de Leandro Fernández por su renacer con la U: “Siempre sale el sol; estoy contento por volver a convertir”

    El tercer título del año: Tomás Barrios conquista el Challenger de Lima y se acerca al top 100

    Partidazo en Santa Laura: la U bate al aguerrido Limache y se aferra a la ilusión del Chile 2

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó
    Cultura y entretención

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    EE.UU. busca poner fin al cierre de gobierno más largo en una década en medio de duras tensiones por el plan sanitario
    Mundo

    EE.UU. busca poner fin al cierre de gobierno más largo en una década en medio de duras tensiones por el plan sanitario

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia

    Rodrigo Paz posesiona a su primer gabinete en Bolivia y le pide “trabajar 24/7″

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego