El Deportivo

El segundo título del año: Tomás Barrios se corona en el Challenger de Cali

El chileno venció al boliviano Juan Carlos Prado, por 6-1 y 6-4, y conquistó el torneo colombiano sin haber cedido ningún set. También fue campeón en Campinas, en abril pasado.

Julián Concha 
Julián Concha
Tomás Barrios se coronó en el Challenger de Cali. Foto: Team Chile.

Tomás Barrios (137° del ranking ATP) cerró un sólido fin de semana y se consagró como campeón del Challenger 75 de Cali. El chileno se impuso sobre el boliviano Juan Carlos Prado (259°), por parciales de 6-1 y 6-4, en poco más de una hora y media de juego.

El chillanejo hizo valer su favoritismo tras llegar a Colombia como el mejor sembrado del torneo. De hecho, se coronó sin haber cedido un set en todo el certamen.

Barrios tuvo un arrollador inicio y se impuso con comodidad en el primer set, por 6-1. Sin embargo, sufrió complicaciones en el segundo parcial, llegando a estar 1-4. Ahí, cuando parecía que todo se iba a definir en la tercera manga, el nacional ganó los últimos cinco games para sellar el 6-4 definitivo.

Un notable ascenso en el ranking ATP

De esta forma, Barrios consiguió su segundo título de la temporada. Fue campeón del Challenger de Campinas en abril pasado. También fue finalista en Punta del Este y Mauthausen.

En total, el acumula cinco trofeos en el segundo nivel del tenis profesional. También se coronó en Meerbush 2021, San Luis de Potosí 2023, Florianópolis en 2023 y Amersfoort 2024. Por otra parte, tendrá un positivo ascenso en el ranking ATP. Tras consagrarse en Colombia, el chillanejo amanecerá este lunes como el 119° del escalafón mundial.

Barrios se acerca nuevamente al top 100, pero también a sus compatriotas. Si bien aún sigue siendo la cuarta raqueta del país, está próximo a Christian Garin (108°) y Nicolás Jarry (109°).

Eso sí, aún puede seguir escalando en el listado mundial. Su próximo desafío será el Challenger de Curitiba, en Brasil. Después está anotado en Costa do Sauipe y Guayaquil.

