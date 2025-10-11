SUSCRÍBETE
El Deportivo

Busca un nuevo título: Tomás Barrios accede a la final del Challenger de Cali

El chileno venció al transandino Juan Bautista Torres, por 6-4 y 6-2, e irá por su segundo trofeo de la temporada.

Julián Concha 
Julián Concha
Tomás Barrios clasificó a la final del Challenger de Cali. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Tomás Barrios (137° del ranking ATP) va por el trofeo en Colombia. El tenista nacional se impuso ante el argentino Juan Bautista Torres (418°), por parciales de 6-4 y 6-2, y clasificó a la final del Challenger de Cali.

El chillanejo venció con solidez al transandino, que provenía de la qualy, en poco más de una hora y media de juego. El chileno es el primer sembrado del certamen cafetalero, donde ha tenido un gran rendimiento. No ha perdido ningún set en todo el torneo.

Por ahora, Barrios aún espera rival para la final. Se enfrentará al vencedor del partido entre el peruano Gonzalo Bueno (241°) y el boliviano Juan Carlos Prado (259°). Este último accedió a las semifinales tras vencer al chileno Matías Soto (286°), por 7-6(1) y 6-1, en un duelo que fue suspendido y reprogramado por lluvia.

De esta forma, el chillanejo buscará su segundo título de la temporada. Fue campeón del Challenger de Campinas en marzo pasado. En total, el acumula cinco trofeos en el segundo nivel del tenis profesional. También se coronó en Meerbush 2021, San Luis de Potosí 2023, Florianópolis en 2023 y Amersfoort 2024.

Por otra parte, Barrios tendrá un positivo ascenso en el ranking ATP. Tras llegar a la final, el tenista nacional escalará hasta el puesto 124 del escalafón mundial. Y, en caso de ganar el título en Cali, se situará en el lugar 118.

