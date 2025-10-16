SUSCRÍBETE
El Deportivo

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

Patrick Mouratoglou se refirió la particular jugada que el chileno suele utilizar como recurso.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

El “longa shot” de Tomás Barrios sigue generando asombro en el circuito. Esta vez, el peculiar golpe del tenista chillanejo llamó la atención de Patrick Mouratoglou, uno de los entrenadores más influyentes del tenis mundial. El francés, quien ha trabajado con figuras como Serena Williams, Grigor Dimitrov y Holger Rune, analizó la jugada en sus redes sociales, donde reúne casi dos millones de seguidores.

“Es muy inusual, nunca había visto algo así”, comentó, mientras observaba un video del chillanejo ejecutando su ya célebre drop shot. “El jugador toma la raqueta muy cerca de la cabeza para golpear el drop. La primera reacción es de sorpresa, pero tiene sentido, mientras más arriba la tomas, más control tienes. Es casi como lanzar la pelota con la mano”, explicó.

El francés también destacó la velocidad de Barrios. “Tienes que ser capaz de mover tu mano del mango hacia la cabeza de la raqueta extremadamente rápido. De lo contrario, le das la información a tu rival de que harás un drop shot. Pero este jugador lo hace muy bien, lo disfraza perfectamente, y por eso funciona”, añadió el reconocido coach. El video, publicado en su cuenta de Instagram, ya suma miles de reacciones y comentarios.

Un sello propio

El “longa shot” no es nuevo para quienes siguen de cerca la carrera de Barrios. Nació de manera espontánea en sus primeros años de formación y hoy se ha convertido en parte de su identidad dentro de la cancha.

“Lo hago desde los diez años. Supongo que porque tenía poca fuerza. Se me hace más cómodo, no puedo tirar el drop agarrando la raqueta desde abajo”, contó el propio jugador.

El apodo del golpe, un guiño a las longanizas de su natal Chillán, refleja tanto su autenticidad. “Luego la suelto y recupero rápido la otra tomada para volear. Pero no es algo que le enseñaría a alguien”, señaló en su momento.

El ojo de su formador

Gonzalo González, su entrenador durante la etapa formativa, recuerda bien el origen del golpe. “La gracia es que lo esconde muy bien con la derecha, porque tiene el armado hacia atrás. Si tomas la raqueta más arriba, tienes más control y sensibilidad”, explicó hace un tiempo a El Deportivo.

El técnico reconoce que nunca intentó modificar ese gesto tan particular. “Yo no se lo enseñé. Y tú te preguntarás por qué no se lo cambié. La verdad es que yo tengo un modo de ver el tenis: si voy a cambiar algo, tengo que estar seguro de que lo que enseñe será mejor. En este caso no tenía esa certeza, porque era algo natural, que siempre le salió bien”, dijo.

Con el tiempo, Barrios fue perfeccionando la técnica. “En Wimbledon junior recuerdo que ESPN hizo un video solo con sus mejores drops. Después los rivales ya lo conocían, pero sigue siendo un tiro que en pasto complica”, agregaba González.

