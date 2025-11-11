OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes

    La medida tomada deja igualmente descendido al elenco Bohemio, pero cambia el orden de la Liguilla de Ascenso.

    Por 
    Matías Parker
     
    Daniel Bustos
    Foto: Pepe Alvujar/Photosport

    El 29 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió quitarle los triunfos obtenidos en la cancha ante Magallanes y Cobreloa, luego de acoger las denuncias presentadas por ambos clubes por la acusación en contra de Estaban Paredes, a quien denunciaron por entregar instrucciones en la banca. Sin embargo, este lunes, la Segunda Sala tomó la determinación de revocar esta medida, por lo que el elenco Bohemio otra vez tendrá esos seis puntos.

    “En ese orden de ideas es dable señalar que, en criterio de esta sala, no se encuentra probado en los estrictos términos de la legislación deportiva atingente, conforme a las denuncias realizadas, que el señor director deportivo del club denunciado Esteban Paredes haya ejercido labores de director técnico estando en la banca del club Santiago Morning en los partidos realizados ante Magallanes y Cobreloa respectivamente”, comenzó diciendo la sentencia.

    “Esta sala entiende que la labor de Dirección técnica es una función compuesta que incluye un conjunto amplio de labores que exceden las de dar instrucciones de manera circunstancial a un determinado jugador al borde del campo o hacia jugadores dentro de la cancha, tales como; preparar los partidos, determinar el sistema de juego antes y durante el juego, ordenar las alineaciones, determinar los cambios durante el pleito, suscribiendo las respectivas papeletas, firmar la planilla del encuentro, todas cuestiones que fueron realizadas por el Director Técnico de Santiago Morning señor Cristian Fabra y no por el denunciado”, añadieron.

    “Que atendido lo expuesto, tomando en consideración lo ya reflexionado y lo argumentado por los clubes intervinientes, este tribunal ha decidido Revocar la sentencia en alzada de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 28 de octubre de 2025, dejándose sin efecto las sanciones deportivas y económicas aplicadas en aquella. Notifíquese”, cerraron.

    En la instancia, Javier Gasman representó a Magallanes, Francisco Moya a Cobreloa y Javier Rojas a Santiago Morning.

    Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Cambios en la Liguilla

    Pese a que esta determinación no revierte el descenso del elenco microbusero, sí produce un movimiento en la Liguilla por el Ascenso que se disputará.

    Con esto, Cobreloa acaba en el tercer lugar y se enfrentará a Santiago Wanderers la ida en Valparaíso y la vuelta en Calama.

