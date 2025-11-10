“Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B. . Por @dpmchile

Deportes Puerto Montt está de vuelta en la Primera B. El elenco de la Región de Los Lagos se tituló como el campeón de Segunda División gracias a su victoria de 2-0 sobre Provincial Osorno.

El equipo del sur vuelve a la categoría de plata tras dos años. En el campeonato de 2023 del Ascenso acabaron en la última posición junto a Recoleta. En esa ocasión, los perjudicó una peor diferencia de gol. Fue una definición de infarto, con los dos equipos ganando su partido en el último minuto.

Cuando eso ocurrió, en Santiago Morning se mostraron sorpresivamente conformes con que el elenco albiverde perdiera la categoría. “Estamos contentos porque se salvó Recoleta. Uno que mira todos los términos administrativos del club, ir a Puerto Montt es difícil y tenemos a Recoleta acá al lado”, señaló Luis Faúndez, gerente del cuadro bohemio.

Las palabras del directivo no fueron bien recibidas en el sur y las guardaron durante este tiempo. Una vez consumado el ascenso, a través de sus canales oficiales aprovecharon de pasarle la cuenta a Faúndez. “Siga contento no más, maestro, que en 2026 menos debe viajar a Puerto Montt, y tienen a Colina ahí al lado”, escribieron en la cuenta de X de Deportes Puerto Montt.

Santiago Morning perdió la categoría tras un descuento de puntos por líos administrativos. Esa resta de unidades los llevó a ser colistas en la Primera B.