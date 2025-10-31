Santiago Morning recibe el golpe de gracia: el TAS ratifica su descenso a Segunda División

No hay vuelta atrás. El TAS ratificó la sanción dispuesta por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y condenó a Santiago Morning al descenso a la Segunda División, la tercera categoría del fútbol chileno.

El tribunal de alzada del fútbol chileno le había restado nueve unidades a los bohemios por el atraso en el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a octubre y noviembre de 2024. Por esa razón, en marzo, la entidad presidida por Sebastián Nasur recurrió a la máxima corte deportiva.

El TAS rechazó las apelaciones presentadas por el club autobusero y, además, dictaminó que la entidad deberá asumir las costas del proceso, establecidas en dos mil francos suizos. Las sentencias del máximo tribunal deportivo son inapelables.

En esa oportunidad, el club postuló que el descuento de unidades debía realizarse sobre la cosecha de esta temporada y no sobre la actual. "Ese es el gran error. No se debe hablar mal de los tribunales, pero el Tribunal pretendió legislar y ellos deben aplicar la ley, no legislar”, declaró Luis Faúndez, el gerente general de la institución al sitio Primera B Chile.

En el marco de la misma intervención, Faúndez anunció que Santiago Morning recurriría al TAS. "Están hechas ya las demandas al TAS, ya fue notificada la ANFP con eso y creo que se va a devolver la justicia a lo que corresponde”, estableció.

La resolución, de todas formas, indica lo contrario a las pretensiones del club.

El otro flanco

La disputa es independiente del otro proceso que tiene abierto la entidad de la V negra: esta semana, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina le había quitado los puntos obtenidos en los duelos frente a Magallanes y Cobreloa por la presencia de Esteban Paredes, el director deportivo del club, impartiendo instrucciones desde la banca. Además, se les aplicó una multa de 250 UF.

“En relación a la denuncia interpuesta por los clubes Magallanes y Cobreloa en contra del clubSantiago Morning, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, acoger las denuncias y resolver que en los partidos disputados contra los clubes Magallanes y Cobreloa,se les declara ganador de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos, y se impone una multa de 250 Unidades de Fomento al club Santiago Morning por cada partido en que se verificó la infracción, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 51° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2025”, detalla la sentencia.