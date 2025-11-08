OFERTA ELECCIONES $990
    Fiesta en Chinquihue: Deportes Puerto Montt es el campeón de Segunda División y sella su retorno a la Primera B

    Con 10 mil personas en las tribunas, el equipo dirigido por Jaime Vera venció por 2-0 a Provincial Osorno y se quedó con el título de la tercera categoría del fútbol nacional. En 2026 jugará la Liga de Ascenso.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Deportes Puerto Montt es el campeón de Segunda División. Foto: @DPMChile

    Fiesta en la Región de Los Lagos. Deportes Puerto Montt está de retorno en la categoría de plata del fútbol chileno. Este sábado, con 10 mil personas en el estadio Chinquihue, el Velero se tituló como el campeón de la Segunda División gracias a su victoria de 2-0 sobre Provincial Osorno, en el clásico del sur. El cuadro albiverde jugará en 2026 en la Liga de Ascenso.

    El equipo dirigido por Jaime Vera llegó con la ventaja de necesitar un triunfo más para certificar la corona y el ascenso al torneo de la B. Incluso, el empate le servía para campeonar. ¿Por qué? El escolta de los sureños es Deportes Linares, a seis unidades, y en este fin de semana quedó libre. Entonces, si los puertomontinos sumaban ante los Toros, ningún elenco los podría alcanzar en las dos fechas restantes.

    El héroe de la jornada para Deportes Puerto Montt fue el delantero Harold Antiñirre. En los 12 minutos, abrió el marcador mediante un lanzamiento penal, luego de un discutido cobro.

    Posteriormente, en los 43′, nuevamente apareció el atacante oriundo de Hornopirén, para definir con un remate bajo y ampliar la diferencia. El triunfo y el título estaba al alcance de la mano para los Delfines.

    Pasaron dos años desde el descenso de Puerto Montt a la tercera categoría del fútbol local. En el campeonato de 2023 del Ascenso acabaron en la última posición junto a Recoleta, pero los perjudicó una peor diferencia de gol. En 2024 terminaron terceros en la Liga 2D, tras Concepción y Melipilla. Pero ahora tienen su revancha.

    Con 23 partidos disputados, los albiverdes llegan a los 51 puntos, producto de 15 triunfos, seis empates y apenas dos derrotas. Ahora son nueve los puntos de diferencia con Linares, el segundo de la clasificación.

    Las tres categorías profesionales del fútbol local tienen campeones con entrenadores chilenos. El Pillo Vera se une a Esteban González, en Coquimbo Unido, y a Cristián ‘La Nona’ Muñoz, en la Universidad de Concepción.

