    Insólita agresión: un árbitro es golpeado con un martillo en pleno partido en Argentina

    El Ministerio de Seguridad bonaerense identificó al atacante que lanzó el objeto en plena victoria de Gimnasia y Esgrima sobre Vélez Sarsfield, en La Plata.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El árbitro Yael Falcón Pérez muestra el martillo de la agresión. FOTO: captura ESPN.

    El fútbol argentino vivió un nuevo e insólito acto de violencia. La victoria de 2-0 de Gimnasia y Esgrima ante a Vélez Sarsfield, en La Plata, se vio empañada por una extrema agresión sufrida por el cuerpo referil.

    Pasada la media hora de partido, un martillo arrojado desde la tribuna de los anfitriones impactó en el árbitro principal del encuentro, Yael Falcón Pérez, quien pese a la artera agresión de los hinchas pudo seguir con el encuentro.

    Fue una de las dos interrupciones durante la primera mitad del duelo válido por la décimo quinta del torneo transandino. La primera de ellas ocurrió cuando el partido se detuvo por bombas de estruendo de parte de los simpatizantes locales, después de que una esquirla alcanzara a la asistente Mariana de Almeida.

    Instantes más tarde, a los 33’, Marcelo Torres anotó el primer gol para el conjunto platense. Una reanudación que demoró más de la cuenta, ya que un martillo rojo, similar a los utilizados en transportes públicos o en dispositivos de emergencia para romper vidrios, fue lanzado desde la tribuna local, golpeó el césped, rebotó y terminó impactando en el mentón del árbitro principal.

    Las imágenes televisivas captaron el instante exacto del impacto, y los gestos de Falcón Pérez evidenciaron la sorpresa y el peligro de la situación vivida en El Bosque.

    Al extremo

    Tras dialogar con los encargados de la seguridad, Falcón Pérez optó por continuar el lance. Una vez finalizado el pleito, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que había logrado identificar y aprehender al responsable de arrojar el implemento al campo de juego, cuyo nombre es Franco Suárez.

    El reconocimiento del autor se hizo a través del sistema de cámaras que posee el club. De esta manera, Suárez podría enfrentar sanciones administrativas adicionales, entre ellas, la prohibición de ingreso a los estadios.

    En el netamente deportivo, gracias a este triunfo el elenco platense llegó a los 19 puntos en la Zona B del Torneo Clausura, que lo deja un poco más cerca para meterse dentro de los ocho mejores que clasifican a los playoffs. Al otro lado, el equipo del Fortín que tuvo al chileno Diego Valdés como titular (Claudio Baeza no ingresó), se estancó en el cuarto puesto del Grupo B.

    La agresión

    Más sobre:FútbolCampeonato ArgentinoGimnasia y Esgrima de La PlataVélez SarsfieldYael Falcón Pérez

