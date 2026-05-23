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    Rubio anticipa posibles anuncios sobre avances entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra

    El secretario de Estado estadounidense dijo desde Nueva Delhi que Washington podría tener “algo que anunciar” en los próximos días. Desde Teherán también hablaron de una “tendencia al acercamiento” y de un memorando de entendimiento de 14 puntos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Rubio anticipa posibles anuncios sobre avances entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado que Washington ha logrado avances en las conversaciones con Irán y que podría haber anuncios en los próximos días respecto a una salida diplomática a la guerra en Oriente Medio.

    “Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”, declaró Rubio a periodistas en Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi.

    El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que esperaba “buenas noticias” y aseguró que, mientras realizaba sus declaraciones, las conversaciones seguían en curso. “Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos”, afirmó.

    Rubio, sin embargo, reiteró que la postura de la Casa Blanca se mantiene firme respecto al programa nuclear iraní. “Irán nunca podrá tener un arma nuclear”, señaló, agregando que Teherán debe entregar su uranio altamente enriquecido.

    Rubio anticipa posibles anuncios sobre avances entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra

    El secretario de Estado también indicó que los estrechos deben permanecer abiertos “y sin peajes”, en alusión a la crisis en torno al estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos para la navegación internacional y el mercado energético.

    Desde Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Bagaei, también apuntó a un acercamiento entre ambas partes. “Tras varias semanas de conversaciones bilaterales, se observa una tendencia al acercamiento”, declaró a la televisión estatal iraní.

    Según Bagaei, las partes trabajan en un memorando de entendimiento de 14 puntos centrado en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano.

    Rubio anticipa posibles anuncios sobre avances entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra Gideon Markowicz

    El portavoz iraní sostuvo que el tema del estrecho de Ormuz figura entre los asuntos abordados en el documento, pero afirmó que también es relevante poner fin a lo que calificó como “piratería” de Estados Unidos contra la navegación internacional.

    Bagaei agregó que, una vez finalizado el memorando, las partes comenzarían a negociar temas como el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el desbloqueo de fondos iraníes en el extranjero, en un plazo de entre 30 y 60 días.

    Irán advierte y Hezbolá asegura respaldo

    Más temprano, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que Irán responderá de forma “aplastante” si Estados Unidos reanuda sus ofensivas.

    En paralelo, Hezbolá afirmó que un mensaje enviado desde Irán demuestra que Teherán no abandonará al grupo libanés proiraní.

    Según el comunicado, el líder de la organización, Naïm Qassem, recibió un mensaje del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en el que se aseguraba que Irán “no renunciará a su apoyo” a movimientos que, según Teherán, reclaman justicia y libertad.

    El texto añade que la última propuesta iraní transmitida a Washington por mediadores pakistaníes incluye la petición de incorporar al Líbano en el alto el fuego, con el objetivo de lograr “un fin permanente” de la guerra.

    Rubio anticipa posibles anuncios sobre avances entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra Sha Dati
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