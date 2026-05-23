El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en la construcción de la futura Tenencia de Carabineros del cerro Playa Ancha, en la población Arturo Prat de la comuna de Valparaíso.

Durante el viernes 22 de mayo, la cartera se desplazó al sitio de edificación para revisar los avances en la misma. Según señalan desde el MOP, la nueva infraestructura policial beneficiará a más de 35 mil vecinos del sector alto de Valparaíso, con mejor despliegue policial, aumento en la presencia de los uniformados y patrullajes preventivos fortalecidos.

MOP reafirma progreso en la construcción de una nueva Tenencia de Carabineros en Valparaíso

La seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, destaca que están “cumpliendo con una demanda histórica de los vecinos”. Asimismo, señala que el levantamiento de la tenencia entregará mayor seguridad y empleos: “tenemos más de 70 personas que están trabajando actualmente, y cinco de ellas mujeres, así que también valoramos el esfuerzo que se está haciendo a nivel de entregar empleo en nuestra región”.

La infraestructura forma parte de un proyecto de la Dirección de Arquitectura de la secretaría de Estado, encabezada por Louis de Grange. “La obra pública trasciende a las personas y trasciende a los Gobiernos, este es un proyecto que inició su construcción el año pasado, y va a terminar el próximo ”, explica el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien indica que el proceso avanza conforme a su carta Gantt y a la ejecución presupuestaria planificada.