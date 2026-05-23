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    Pese a clasificar a la Champions: las figuras que se despiden del Betis de Pellegrini en el cierre de LaLiga

    Desde España ya adelantan que varios jugadores no renovarán su vínculo contractual con la institución verdiblanca.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El Betis festejó su segunda clasificación a la Champions League en su historia. Foto: Real Betis/X.

    LaLiga llega a su fin y el Betis de Manuel Pellegrini se presenta a la última jornada con el objetivo cumplido. El equipo de Andalucía ya hizo los deberes al capitalizar la ansiada clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League, tras 20 años de ausencia. Por este motivo, disputará la fecha 38 con otra mentalidad por delante: será la despedida de varias figuras que finalizan su vínculo contractual.

    El Ingeniero le dice adiós a piezas que fueron claves a la hora de timbrar el boleto rumbo a la Orejona. Nombres como Adrián San Miguel, Ricardo Rodríguez, Sofyan Amrabat, Cédric Bakambu y Chimy Ávila son los que están a solo detalles de dirigirse hacia la puerta de salida.

    Y es que de acuerdo a la información que surge desde España; el portero de 39 años, el lateral suizo-chileno y el delantero congolés finalizan su estadía en el club este 30 de junio y no les ha llegado ninguna oferta sobre la mesa para renovar el acuerdo. La determinación, aseguran, se deben a las intenciones de renovar la plantilla con integrantes más jóvenes.

    Un caso similar vive el volante marroquí, que finaliza su cesión y debe volver al Fenerbahçe de Turquía de cara a la próxima campaña. El jugador magrebí percibe un alto sueldo en el conjunto euroasiático, algo que es difícil de costear para el Betis, que solo pagó una parte del salario para contar con sus servicios en la 2025/26.

    El marroquí Sofyan Amrabat es una de las figuras del Betis que puede partir. CARL RECINE

    Por último, si bien Ávila tiene contrato hasta 2027, desde la institución verdiblanca analizan la posibilidad de cortar el vínculo a través de una cláusula establecida en el contrato. Esto se debe a los pocos minutos que tuvo el rosarino, que estuvo cerca de partir a mitad de temporada por esta misma problemática.

    Posibles ofertas

    Sumado a los mencionados éxodos, Pellegrini también podría sufrir con otras ofertas que llegan por sus figuras. Según los reportes del país ibérico, futbolistas como Nelson Deossa, Sergi Altimira, Natan o Abde Ezzalzouli tienen contrato en vigor pero, si hay clubes interesados en sus servicios, no estará asegurada su continuidad.

    En las oficinas del cuadro bético se discute la posibilidad de aceptar los inminentes ofrecimientos, ya que podría significar un aliciente económico para reforzar la plantilla de cara a la Champions. El rendimiento de estos jugadores a lo largo del año da para pensar que desde el Betis pueden recibir un alto monto por la venta de sus cartas.

    Sin embargo, también está en juego el factor deportivo. Y es que la mayoría de estos fueron piezas fundamentales en el esquema del Ingeniero, por lo que el DT chileno espera que se haga un esfuerzo por retenerlos.

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