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    Heung-Min Son anticipa las complicaciones de enfrentar a México en la altura de Guadalajara

    La selección Azteca recibirá a Corea del Sur en el estadio Chivas de la ciudad, que está ubicado a 1.500 metros sobre el nivel del mar.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @hm_son7 / Instagram.

    El inicio del Mundial de Norteamérica 2026 está cada vez más cerca, por lo que los equipos comienzan a analizar la realidad de juego que les tocará enfrentar en los distintos estadios de Canadá, Estados Unidos y México.

    En este sentido, el jugador surcoreano Heung-Min Son, quien destacara hace algunos años en la Premier League junto a Tottenham, se ha referido al cruce que tendrán que sostener contra México en Guadalajara.

    El ahora atacante de Los Angeles FC habló sobre este enfrentamiento y la forma en la que espera ser recibido por los hinchas locales en la competencia, en especial después de ya haber enfrentado al conjunto azteca en el Mundial de Rusia 2018. Aunque en aquel duelo anotó un gol, la victoria fue para los norteamericanos por 2-1.

    Obviamente, cuando juegas uno contra otro, ¡probablemente me volverán a odiar! Pero lo entiendo totalmente. Por eso amamos el futbol”, señaló en una entrevista para USA Today.

    También apuntó a la cercanía que ha tenido con los aficionados mexicanos defendiendo al club de la MLS en la Concacaf Champions Cup.

    “Me gustan los aficionados mexicanos y me gustan los jugadores mexicanos. Obviamente jugué el Mundial de 2018 contra ellos. El año pasado jugamos un partido amistoso contra México en Nashville. Creo que tenemos una gran relación entre nosotros, ambos somos realmente muy respetuosos. Cuando tenemos un partido de local en el BMO Stadium, hay muchos aficionados mexicanos alentándonos y alentándome especialmente a mí, estoy muy agradecido por eso”, indicó.

    A su vez, habló del choque que los enfrentará por la segunda fecha de la fase de grupos en Guadalajara, considerando que la ciudad está ubicada a poco más de 1.500 metros sobre el nivel del mar.

    México tiene aficionados increíbles, jugadores increíbles, pero la altitud probablemente también les ayuda. He estado en México dos veces, jugué en diferentes altitudes. Ambas veces no fue fácil, porque llegamos apenas un día antes y tuvimos que jugar. No hubo tiempo de adaptación. Esta vez iremos a Salt Lake e intentaremos adaptarnos a la altitud. Jugar contra México en condiciones normales también es difícil, pero con esa altitud será más desafiante”, concluyó Heung-Min Son.

    México sigue preparándose

    Este viernes la selección de México enfrentó un duelo preparativo contra la selección de Ghana, pensando desde ya en el partido inaugural de la Copa contra el conjunto de Sudáfrica.

    El equipo comandado por Javier Aguirre, a pesar de dejar algunas dudas por su funcionamiento, acabó imponiéndose por 2-0 ante un cuadro ghanés alternativo con las anotaciones de Brian Gutiérrez en el segundo minuto del encuentro y de Guillermo Martínez en los 53′.

    Ahora, el conjunto azteca enfrentará a Australia el próximo 30 de mayo en Pasadena, y a Serbia, el 4 de junio en Toluca, una semana antes de su debut en el Mundial.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Son Heung-MinCorea del SurMéxicoNorteamérica 2026

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