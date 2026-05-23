El Elche de Lucas Cepeda se juega la permanencia en un duelo directo contra Girona

Este fin de semana se desarrolla en España la última fecha de LaLiga. Uno de los elencos complicados con el descenso es el Elche de Lucas Cepeda que se jugará su última opción por mantenerse en la máxima categoría del balompié español.

El panorama para el equipo del ex Wanderers y Colo Colo es bastante complicado, aunque dependen de sí mismos para conseguir el objetivo de la permanencia.

Los ilicitanos se encuentran ocupando la 17° ubicación que marca el único cupo de la salvación con 42 puntos. Dos unidades más abajo está el Girona, su próximo rival, que necesita sí o sí una victoria.

De esta manera, el Elche se salva si puntúa, ya sea ganando o empatando. De no hacerlo y perder contra el Girona, aún puede salvarse, pero ya dependiendo de la combinación de otros resultados.

Se salva si pierde el Levante contra el Real Betis de Manuel Pellegrini, Osasuna puntúa en su visita contra Getafe y el Mallorca no gana.

También se quedará en la categoría si pierde el Levante y Osasuna, y, además, gana el Mallorca al Oviedo.

El mensaje de Eder Sarabia

En la previa de los partidos que definirán a los últimos descendidos, el técnico del Elche, Eder Sarabia, tomó la palabra y dentro de los temas tocados se refirió al paso de Cepeda en el club.

El futbolista nacional apenas ha sumado 19 minutos en los últimos cinco partidos. Sobre aquello, el adiestrador comentó que “Lucas viene de un club tremendamente importante en Chile. Es un chico joven y esta es su primera experiencia en el extranjero. También trae una carga por ser un jugador importante para su selección”.

Agregó que “seguramente en muchos momentos ha estado solo aquí en España. Quizás, si hubiese estado con gente que le pudiera ayudar un poco más… Porque son condiciones diferentes. Pero es un aprendizaje para todos y también nos tiene que llevar a hacerlo un poco mejor como club”.

“Lucas entrena y nos ayuda cada día. Queremos intentar ayudarle a que saque todo eso que tiene, porque es de esos jugadores que te ganan partidos. Para el duelo de mañana, necesitamos que entienda lo que vamos a requerir de él”, sostuvo.

“Tenemos la convicción absoluta de que Lucas será un grandísimo futbolista aquí en el Elche y en Europa, porque tiene las condiciones”, concluyó Sarabia.

El partido entre Girona y Elche está programado para este sábado 23 de mayo a partir de las 15.00 horas de Chile en el estadio Municipal de Montilivi.