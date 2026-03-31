Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

Quizás en algún momento has escuchado historias de amor, ya sea de un amigo, un familiar o simplemente un desconocido en redes sociales, con actitudes que no terminan de cuadrarte.

La manipulación emocional se ha vuelto un tema muy conversado en el último tiempo, sobre todo en espacios digitales, por lo que existe la posibilidad de que aquello que te levanta señales de alerta sean indicios de comportamientos manipuladores que se materializan dentro de un vínculo romántico.

Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

El psicólogo Loren Soerio, especialista en psicología con enfoque en las parejas y las personas que sufren de ansiedad, advirtió en una artículo publicado en Psychology Today sobre la importancia de reconocer cinco formas comunes de manipulación, con el objetivo de proteger la integridad de una relación y de las personas.

1- Gaslight o manipulación basada en luz de gas

El término Gaslighting ha ganado una notoria popularidad al ser utilizado constantemente en redes sociales. Pero, detrás de la palabra tendencia se esconde uno de los métodos de manipulación más comunes.

¿Qué es el Gaslight? El experto lo define como una manipulación de la comunicación que un individuo emplea para hacer dudar a su pareja de la realidad, de su propia memoria y de su sentido de objetividad.

Frases como estas son muy comunes dentro de quienes emplean este método: “Eso nunca pasó”, “Estás recordando mal las cosas”, “Yo nunca hice eso”, “Estás exagerando” , entre otros.

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Si comentarios de esa índole son comunes dentro de una relación, es muy probable que se trate de una dinámica tóxica, en la que una persona busca obtener el control y el poder sobre la mente de otra.

“Los maquiavélicos fríos y calculadores, por muy encantadores o atractivos que parezcan, priorizarán el engaño y el control cuando se acercan a alguien. Involucrarse demasiado con una persona así puede hacerte sentir que tu sentido de identidad familiar se ha desvanecido”, señaló el psicólogo.

2- Love bombing o bombardeo de amor

El love bombing es una táctica utilizada en los inicios de un vínculo amoroso, en aquella etapa cuando las personas están recién conociéndose.

Tal como el nombre lo indica, es un bombardeo de amor: regalos, conversaciones profundas, citas que parecen ser sacadas de la mejor película romántica e insinuaciones sobre un futuro en pareja (casi como un “felices para siempre”). Sin embargo, esto suele terminar abruptamente, sin explicación alguna, y deja a una de las partes totalmente desconcertada.

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Es comprensible ilusionarse al estar con un love bomber. De hecho, ese es el principal objetivo, ilusionar a una persona hasta que baje su guardia para luego abandonar su vida.

Cabe destacar que, según el experto, los patrones de conducta de estas personas no acaban ahí, ya que tienden a aparecer nuevamente en tu vida, cuando estás a punto de superarlas, solo para volver a repetir el ciclo de intimidad y abandono: esto se llama refuerzo intermitente.

Estudios realizados a individuos con personalidades manipuladoras señalan que utilizan de manera estratégica los encantos y el aprecio para asegurar un compromiso o para llevar la ventaja dentro de un vínculo afectivo. Una vez la obtienen, se retiran.

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3- Guilt tripping o culpa

Según el experto, aprender a reconocer este método de manipulación es crucial, ya que una vez que una persona logra tomar el control de tu sensación de culpa, será capaz de sacar provecho siempre.

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La forma más común que existe de ahondar en el guilt tripping ocurre cuando se presentan conflictos. Una persona no tóxica, al cometer un error, va a optar por escuchar a su pareja, comprenderla e intentar remediar su equivocación o lograr un acuerdo.

Por otro lado, una persona manipuladora va a tender a culpar a su pareja y hacerla sentir mal. Es común que utilicen frases como: “Nunca me agradeces nada”, “No valoras nada de lo que hago”, “No me prestas atención”, “No me entiendes”, entre otras.

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Las personas que manipulan a través de la culpa también tienen el hábito de utilizar tus propios secretos en tu contra en momentos de conflicto, para generar un “golpe bajo”.

Por ejemplo, si alguna vez mencionaste cómo un comportamiento específico de alguno de tus padre te afectó, cuando se presente una pelea, un manipulador podría llegar a decir frases como: “Estas actuando igual que tu papá ahora mismo”.

4- Cambiar las reglas del juego y los acuerdos

Esta forma de manipulación ocurre cuando tu pareja es perfectamente clara sobre las expectativas de las relación y las declara desde un principio, pero a medida que avanza el tiempo, comienzan a cambiar los “términos y condiciones”.

Esta técnica se puede adoptar en aspectos sutiles, y en otros muchos más graves: controlar la ropa que usas, exigir que reveles secretos que no te sientes cómodo compartiendo, e incluso pedirte que pruebes alguna sustancia como alcohol y drogas.

Una persona con esta tendencia manipuladora puede llegar a ser muy insistente, e incluso puede ofrecer recompensas para motivarte a ceder y cumplir su cometido. Sin embargo, el experto es enfático en aclarar que conductas como estas no deben ser premiadas ni normalizadas.

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Según el experto, una persona así es imposible de hacer feliz: “ En cuanto le des lo que quiere, resultará ser insuficiente (...) Lo que anhelaba con desesperación la semana pasada ahora parece lo mínimo indispensable, como si cualquier acuerdo implícito se hubiera alterado a posteriori”, señaló.

Cuando esa tendencia de pedir y ceder se vuelve un factor constante dentro de una relación, es fácil que una persona manipuladora tome el control sobre la vida de su pareja.

5- Triangulación

Muchas veces, una persona manipuladora va a desprenderse de sí misma y optar por comunicar en tercera persona y así lograr ejercer presión para obtener poder sobre la percepción del entorno que tiene su pareja, sobre todo en casos donde existe un desacuerdo entre ambos.

Por ejemplo, te pueden decir “todos piensan que hablas demasiado alto” o “me dijeron que eres muy exagerada”, o, “le pregunté a muchas personas sobre tu opinión y no te entienden”.

Es muy probable que estas afirmaciones no sean realmente pensamientos de otras personas, sino que de la pareja manipuladora. Incluso, pueden ser un intento por aislarte, ya que naturalmente comenzarás a cuestionar quién dijo esas cosas y a ser desconfiado de quienes te rodean.

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Los manipuladores hacen esto porque les importa más quedar bien y mantener una sensación de control que hacer un esfuerzo genuino por resolver un problema , según el experto.

Si alguna de las conductas mencionadas te resulta familiar, el psicólogo recomendó que el primer paso debería ser realizar un análisis objetivo de la situación para después, tener una conversación con un amigo de confianza o un profesional de la salud mental.

También es importante reconocer cuál es la táctica de manipulación que está siendo utilizada en tu contra, para poder establecer límites sutiles, recuperar cierto control y observar cómo reacciona tu pareja ante aquello.