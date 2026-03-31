Caja fiscal más que se duplica en febrero y supera US$3.600 millones

¿Hay plata fiscal? El debate está instalado y seguramente seguirá luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicara el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público mostrara que a febrero la llamada “caja fiscal” se más que duplicó en comparación a enero cuando había US$1.406 millones, puesto que ahora, el saldo es de US$3.617 millones.

Asimismo, esta cifra es muy superior a los US$46 millones que había en diciembre y que utilizó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para argumentar que no había recursos para mantener el funcionamiento normal del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco). En ese momento recibió la respuesta vía red social x del exministro Nicolás Grau, quien dijo que “respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”.

Ahora, desde el gobierno de Gabriel Boric, el excoordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Wagner, escribió en la red social X: “US$3.600 millones... (aprox. 1 punto del PIB 2026). Ese fue el monto de “la famosa” caja fiscal (OATP) al 28 de febrero de 2026, a diez días del cambio de mando. Nuevo dato lo publicó hoy Dipres y también en base de datos del Banco Central”.

Si se compara con lo que entregó el expresidente Sebastián Piñera, la cifra es 33% menor, puesto que en febrero del 2022 había US$5.426 millones en la caja fiscal.

Pero no solo esta cifra se conoció este martes. La Dipres publicó el informe de ejecución. En lo principal, los ingresos totales del Gobierno Central aumentaron en febrero 6,5% real anual, acumulando entre enero y febrero una caída de 0,5% real.

17 Marzo 2025 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

Según la Dipres, el resultado se explicó principalmente “por el aumento de la recaudación de la minería privada con un alza de 100,8%, favorecida por el elevado precio del cobre en los últimos meses”.

En menor medida, también contribuyó el crecimiento interanual del resto contribuyentes con un alza de 1,4%, que mostró una recuperación respecto al mes anterior, por el alza de los impuestos a productos específicos –en particular combustibles– y el impuesto a la herencia, los que compensaron la caída del impuesto al valor agregado asociado a las importaciones.

Por su parte, el gasto presupuestario en febrero creció 5,1% real anual, acumulando en lo que va del año una caída de 1,9% real.

“El resultado se explicó por el aumento real de 6,8% del gasto corriente lo que fue parcialmente compensado con la caída real de 6,0% del gasto de capital. “Cabe destacar que el crecimiento del gasto corriente se explica principalmente por la aplicación de la Ley N°21.806 de Reajuste del Sector Público, la cual fue publicada en febrero de 2026 e implicó que el pago de beneficios pagaderos en diciembre del año anterior se realizara en los primeros meses del ejercicio 2026”, puntualiza el informe.

Ahora bien, en febrero, se observó un déficit de 0,3% del PIB, correspondiente a $1.130.457 millones. El Gobierno Central Total recaudó $5.507.115 millones, y se ejecutaron gastos por $6.637.572 millones. Acumulado, se registró un déficit de 0,2% del PIB, correspondiente a $543.091 millones.