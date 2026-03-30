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    De “cortado” por Paqui en la U a ser elogiado por Gustavo Alfaro en Paraguay: “Muy sólido”

    Lucas Romero recibió el reconocimiento del entrenado de la Albirroja tras el duelo que sostuvieron contra Grecia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Lucas Romero fue elogiado por Gustavo Alfaro tras el triunfo de la selección de Paraguay sobre Grecia. Foto: @lucasromero__24 / Instagram. pc

    El futbolista de Universidad de Chile Lucas Romero cumplió con creces tras ser llamado por Gustavo Alfaro para integrar la selección de Paraguay en esta fecha FIFA.

    El volante fue parte de la victoria de la Albirroja pro 1-0 contra Grecia que se desarrolló en Atenas.

    Romero acabó apareciendo de emergencia en la nómina paraguaya debido a la lesión de Andrés Cubas, respondiendo de tal manera que acabó recibiendo los elogios del cuerpo técnico, lo que le entrega importantes puntos, pensando en una eventual nominación para el Mundial de Norteamérica 2026.

    Vi un trabajo muy sólido de todos, pasando por Lucas Romero, que estaba fuera de la lista y entró por la lesión de Cubas y jugó un muy buen partido”, señaló el adiestrador.

    La idea era que él jugara los 90 minutos, pero empezó a cargarse muscularmente y decidimos cambiarlo”, complementó sobre la actuación del jugador de los azules.

    Ahora, el siguiente desafío de Paraguay es Marruecos. Ante esto, Romero y sus compañeros deberán mantenerse enfocados para demostrar que pueden ser incluidos en el listado definitivo para la Copa de Mundo.

    Aquel duelo está programado para este martes 31 de marzo a partir de las 15.00 horas de Chile y se desarrollará en el el estadio Bollaert-Delelis de Lens, Francia.

    La tirante relación entre Romero y Meneghini en la U

    La gerencia técnica de Universidad de Chile, liderada por Manuel Mayo, comenzó las negociaciones con el futbolista paraguayo justo después de que este recibiera el primer llamado para integrar la selección para enfrentar a México.

    “Estamos viendo para ver dónde nos vamos, estamos mirando ahí algunas cositas, vamos a ver si sale... Lo de Chile está ahí. Vamos a ver que pasa, mi representante está viendo esas cosas y está ahí, vamos a ver si sale”, aseguró el futbolista al espacio Fútbol a lo Grande en aquella oportunidad.

    En medio de esto, el técnico Gustavo Álvarez anunció antes del cierre de la temporada que no seguiría, por lo que las conversaciones con el volante se estancaron. A pesar de lo anterior, el club decidió cerrar la contratación ya con Francisco Meneghini a cargo de la dirección técnica.

    El problema para Romero fue que Paqui lo consideraba en el mismo puesto que ocupaba Marcelo Díaz en su esquema. Aquello provocó que con Meneghini en el banco, Romero solo sumara 51 minutos en dos partidos, mientras que fue suplente en otras cinco ocasiones.

    Sin embargo, la partida de Meneghini por los malos resultados le abrió la puerta a Romero para tener un nuevo impulso en el club. De hecho, llega dos titularidades consecutivas lo que aumenta las probabilidades de que siga mostrando su potencial en la cancha y así pueda acabar representando a su país en la cita de Norteamérica 2026.

    Cabe señalar que Paraguay quedó integrando el Grupo D de la competencia, junto a Estados Unidos, Australia y el ganador el repechaje entre Kosovo y Turquía.

    El debut está programado para el 12 de junio contra los anfitriones en Los Ángeles.

    Más sobre:FútbolLucas RomeroUniversidad de ChileLa UGustavo Alfaro

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