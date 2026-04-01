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    Ahora en Rancagua: otro escolar detenido por portar arma al interior de un colegio

    Adolescente de 17 años fue sorprendido portando una pistola Glock y un cargados al interior del colegio Fray Andrés.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Referencial.

    Personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Rancagua detuvo este martes a un adolescente de 17 años, quien fue sorprendido portando un arma de fuego al interior de un colegio de la capital regional de O’Higgins.

    Todo se registró en el colegio Fray Andrés, emplazado en la intersección de calles Grecia con Recreo.

    “En horas de la tarde se recibió una denuncia de la inspectora de un colegio, dando cuenta de que un alumno menor de edad, de 17 años, fue sorprendido con un arma, una pistola Glock, además de un cartucho”, señaló el fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses.

    De acuerdo con la Fiscalía, una alumna del establecimiento observó que el escolar detenido portaba un arma de fuego, por lo que dio cuenta a la autoridad estudiantil, quien se comunicó con la PDI

    Así, el menor -quien no posee antecedentes- fue detenido por personal de la policía civil y este miércoles pasará a control de detención, para ser luego formalizado por el delito de porte ilegal de arma de fuego y por tenencia ilegal de municiones.

    El persecutor informó que, al ser el detenido menor de edad, un fiscal RPA (Responsabilidad Penal Adolescente) encabezará la audiencia.

    Otros casos

    La detención de Rancagua se suma a otras similares registradas en los últimos días en el país.

    El lunes, en la ciudad de Curicó, Región del Maule, un estudiante de 15 años del Colegio Polivalente Japón, fue sorprendido con un arma de fuego cargada.

    Si bien, el adolescente no ingresó al establecimiento con el armamento, se mantuvo fuera del recinto escolar hasta que fue reprendido por un docente, para que ingresara a clases.

    Según relató el fiscal Jaime Rojas, de la Fiscalía del Maule el docente se percató que el estudiante poseía un arma de fuego, por lo que “llama inmediatamente al Carabineros”.

    En la formalización se estableció que esta pertenece a la abuela del estudiante y se encontraba debidamente inscrita.

    También el lunes, personal de Carabineros de Angol detuvo a un escolar al interior de un liceo, luego de encontrar en su posesión pistolas, droga dosificada y dinero en efectivo.

    El procedimiento se registró tras un llamado al 133 del rector del Liceo Comercial Armando Bravo, quien se entrevistó durante un recreo con el alumno, tras recibir información que lo vinculaba con un robo ocurrido el fin de semana en la comuna de Collipulli.

    Durante la conversación, la autoridad estudiantil informó que el alumno le hizo entrega de una pistola, tras lo cual decidió comunicarse con las autoridades.

    Sin embargo, el caso más grave se registró el viernes pasado en Calama, en la Región de Antofagasta, donde un joven de 18 años realizó un ataque con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, situación que terminó con la vida de una inspectora y con otras cuatro personas lesionadas.

    Esta jornada, el Ministerio Público acusó al joven de 18 años de los delitos de homicidio calificado consumado con modalidad de alevosía y premeditación, de cuatro homicidios calificados frustrados con modalidad de premeditación conocida y con modalidad de alevosía, del delito contra la Ley de Control de Armas, por porte de artículos explosivos y el porte de arma cortante.

    El Juzgado de Garantía de Calama lo dejó este martes con prisión preventiva, además de fijar el plazo de investigación en 180 días.

    Más sobre:PolicialRancaguaescolardetenidoarma

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