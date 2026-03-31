Balance primer trimestre: peso chileno es la tercera moneda más depreciada en la región, mientras petróleo sube 70%

(260306) -- TEHERAN, 6 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 6 de marzo de 2026 de humo después de una explosión, en Teherán, Irán. (Xinhua/Shadati) (rtg) (ra) (vf)

Una jornada de euforia vivieron los principales mercados del mundo luego de las señales provenientes desde EEU e Irán relativas la posibilidad de poner un fin al conflicto que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo a nivel global.

Por la tarde de este martes Masud Pezeshkian, presidente de Irán, declaró que “tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”.

El 28 de febrero pasado, el presidente Donald Trump anunció por redes sociales que EEUU “ha empezado operaciones de combate importantes en Irán para eliminar amenazas inminentes del régimen”. Desde entonces, el precio del petróleo salta más de 70% y los mercados financieros han resentido el golpe ante las expectativas de que la subida de los combustibles impacte en el crecimiento e inflación global.

Al cierre de esta edición el Brent caía 2,94%. Sin embargo, los US$104,23 por barril implican un alza de 68,36% en el trimestre. En tanto, el WTI alcanzaba los US$101,91, lo que implica una caía de 0,94%. En los primeros tres meses el año la subida es de 75,86%.

Con este telón de fondo, y ya con el temor de los inversionistas haciéndose sentir, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener la tasa de interés en un rango de entre 3,5% y 3,75%, tal como esperaba el mercado.

Pero también apuntó que “la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada” y que las implicancias de los acontecimientos en Medio Oriente para la economía de Estados Unidos “son inciertas”. Asimismo, afirmó que el banco central estadounidense se mantiene atento “a los riesgos en ambos lados de su mandato dual”.

Los mercados

Los dichos del presidente iraní empujaron a los principales mercados globales al alza. En la jornada el índice S&P500 saltó 2,91%, aunque en el trimestre el indicador pierde 4,63%.

Por su parte, el industrial Dow Jones pierde 3,58% en el periodo mientras el tecnológico Nasdaq se desploma 7,11%.

A nivel de crédito de empresas, Moody’s señaló este martes que los riesgos corporativos “se concentran en los sectores de aerolíneas, productos para la construcción y productos químicos”.

Según la agencia, “estos sectores se encuentran entre los más intensivos en consumo de energía. Es probable que los beneficios de las aerolíneas de bajo costo y de las empresas que producen bienes discrecionales se vean afectados, dada su limitada capacidad de fijación de precios y una demanda moderada”.

Hugo Osorio, director de Inversiones y socio de Portfolio Capital, explica que la guerra tomó por sorpresa al mercado, pues las expectativas iniciales, y los comentarios de Trump apuntaban a que la guerra sería de corta duración.

“Eso no ha sucedido. Parte del mercado sigue esperanzado en que todo volverá pronto a la normalidad, pero otra parte ha comenzado a incorporar problemas. El mercado ya no espera recortes de tasa este año, la tasa del bono del Tesoro a 10 años terminó subiendo cerca de 40 puntos básicos en el mes y el S&P500 terminó cayendo cerca de 9% desde los máximos. Algunos anticipan un rebote duradero y que ya alcanzamos el mínimo, pero sin que la guerra esté solucionada, el riesgo bajista sigue presente”, comentó.

Con este telón de fondo, el Ipsa cerró el martes en 10.640,08 puntos, equivalente a un alza diaria de 2,13%. Esto implicó una caída mensual de 2,18%, mientras que a nivel trimestral el alza es de 1,51%. Este es el desempeño trimestral más pobre desde el segundo cuarto de 2024 (-3,46%).

Según Cristián Araya, gerente de inversiones de CASA Wealth Management, existen una serie de factores que han justificado una corrección del Ipsa, como la toma de utilidades tras un 2025 donde rentó 56%, tasas de renta fija atractivas, premios por riesgo apretados y los efectos del conflicto bélico en Irán.

Pero hacia adelante, explica la tendencia dependerá “de la extensión de este conflicto y sus efectos en los avances de un escenario de estanflación. Y lo segundo, igualmente importante, del crecimiento real de las utilidades y su resiliencia antes que el panorama político encuentre y apoye los espacios para mejorarlo”.

El dólar

Al término de esta edición, el dólar cayó $5,8 en la jornada hasta los $925,7. Según datos de la Bolsa Electrónica, en lo que va del mes el alza es de $60,3, mientras que a nivel trimestral la subida es de $32,35.

Según un análisis de la app de inversiones XTB, de las seis principales divisas latinoamericanas, cuatro cerraron el primer trimestre con apreciación frente al dólar: el real brasileño (+5,38%) y el peso argentino (+4,89%) lideraron las ganancias, seguidos por el peso colombiano (+2,46%) y el peso mexicano (+0,26%).

En contraste, el pesó chileno fue la tercera moneda más depreciada al perder 2,76%, por detrás del sol peruano (-4,03%) y el peso uruguayo (-3,83%), “lo que refleja una vulnerabilidad compartida derivada de su alta dependencia del cobre como principal motor exportador”, explica Sebastián Martínez, analista de la plataforma.

En ese sentido, sostiene que “este sesgo se hizo evidente hacia el cierre del período, cuando factores externos concentrados en marzo, particularmente la escalada del conflicto en Oriente Medio, que elevó el precio del petróleo y fortaleció al dólar global, coincidieron con la incertidumbre por la política arancelaria de la administración Trump”.

“Con todo, el trimestre dejó una señal de un escenario de fortalecimiento del dólar y de tensiones comerciales globales: las monedas más expuestas a commodities industriales como el cobre enfrentaron mayores presiones que aquellas respaldadas por flujos financieros, diversificación exportadora o ajustes macroeconómicos internos”.

Este martes el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres cerró en US$5,52, lo que implica una baja de 2,75% en el primer trimestre, pero lejos de los U$6,280 que marcó el pasado 29 de enero. Desde ese peak la caída es de 12,17%.