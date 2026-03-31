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    Lanzan tráiler de la película sobre Backrooms: el fenómeno de terror analógico que perturba a Internet

    La película, producida por A24 y dirigida por un cineasta de 20 años, busca trasladar a la gran pantalla la inquietud tras el creepypasta sobre espacios liminales, solitarios y melancólicos. Con Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve en los roles protagónicos, su estreno en cines está programado para este 28 de mayo.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    El 31 de marzo se publicó el primer tráiler de Backrooms, uno de los estrenos más llamativos que la compañía A24 tiene preparados para 2026. La cinta de terror adapta un material abstracto que halla sus orígenes en internet, publicaciones en 4chan, memes, teorías, redes sociales, cortometrajes y videojuegos sobre los “Backrooms”, concepto referido a un laberinto interminable de oficinas y ambientes generados aleatoriamente que generan incomodidad y horror.

    La película está protagonizada por los actores nominados al Oscar Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, a los que se suman los intérpretes Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia, entre otros. Lo poco que se sabe sobre la historia es que tratará sobre una terapeuta que se aventura en una dimensión paralela en busca de su paciente desaparecido.

    Backrooms es una realización independiente inusual en la que formaron parte las productoras A24, Atomic Monster, Chernin Entertainment, 21 Laps Entertainment, Phobos y The North Road Company. Entre sus productores se encuentran cineastas de la talla de Shawn Levy y James Wan.

    En el equipo creativo hay un hito: el director de la película, Kane Parsons, tiene veinte años de edad, lo que lo vuelve el cineasta más joven en dirigir una cinta de A24. Parsons también ejercerá como compositor de la banda sonora (junto a Edo van Breemen), mientras que el guion estará a cargo de Will Soodik. Pronto ahondaremos en la cercana relación que guarda Parsons con el proyecto, que se remonta al auge del fenómeno que inspiró el filme.

    Kane Parsons

    La película tiene su estreno planeado para el 28 de mayo de 2026 en cines chilenos, con un lanzamiento internacional pensado para el 29 del mismo mes.

    ¿Qué son los Backrooms?

    Los Backrooms son un concepto surgido de una creepypasta (una leyenda urbana, mito moderno o historia corta de terror que se origina y difunde masivamente por internet). Como fue mencionado antes, la idea alude a laberintos interminables de escenarios generados aleatoriamente, principalmente inspirados en lugares comunes como oficinas, hospitales o salas de espera.

    Su origen se remonta a 2019, cuando un usuario anónimo de 4chan pidió a otros que compartan imágenes inquietantes o “que se sientan fuera de lugar”. En ese foro, la imagen más popular se volvió una foto misteriosa de una gran habitación alfombrada, con paredes amarillas y luminaria fluorescente, enfocada desde un plano holandés. El origen de la instantánea es desconocido hasta la actualidad, aunque se ha determinado que proviene del año 2002.

    A esto se sumó otro usuario anónimo que compartió otra imagen similar con la siguiente descripción: “seiscientos millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas de manera aleatoria, a las que uno puede entrar cuando atraviesa fuera de la realidad en los lugares incorrectos”. Las fotos y la descripción sentaron las bases “narrativas” del fenómeno de los Backrooms.

    Primera foto de los Backrooms

    La publicación de 4chan ganó fama y varios usuarios de Internet escribieron historias de terror sobre los Backrooms. Se crearon memes, videos y todo tipo de contenido sobre el tema, principalmente ligado a reflexiones existenciales centradas en la melancolía e incomodidad que produce ver estos lugares tan grandes y desocupados.

    Estas sensaciones se terminaron asociando al efecto psicológico “kenopsia”, que es el sentimiento de inquietud ante un lugar vacío que suele estar lleno de gente (como un centro comercial o una plaza), lo que hace pensar que el sitio está abandonado y genera intranquilidad.

    Con el auge del fenómeno, se construyó una comunidad de seguidores que armaron una narrativa más extensa alrededor de los Backrooms. Se establecieron nuevos “niveles” (escenarios laberínticos diferentes) y “entidades” (criaturas sobrenaturales que viven en las habitaciones) que complejizaron el horror y mantuvieron vigente la idea por años.

    Con el paso del tiempo, el terror masivo se extrapoló al concepto de “espacios liminales”, que alude a lugares “de transición”, que se usan para pasar de un lugar a otro y no están planeados para estadías largas. Con esto, imágenes de pasillos, salas de espera, gasolineras o aeropuertos vacíos empezaron a abundar en internet, con los usuarios reflexionando sobre una sensación de incomodidad y melancolía similares a la kenopsia.

    Pasillo (espacio liminal)

    De YouTube al cine

    Desde 2019, los Backrooms inspiraron historias, videojuegos, mods y, sobre todo, videos. Entre los más destacados está un cortometraje de terror titulado The Backrooms (Found Footage), publicado en YouTube en enero de 2022. El metraje se presenta como una grabación de 1996 de un joven camarógrafo que ingresa accidentalmente al laberíntico espacio, huyendo de entidades y entrando a otros niveles.

    El corto fue muy elogiado por cómo mezcla acción en vivo, representaciones 3D, filtros de video VHS y edición que hacía parecer como si la captura fue grabada con cámara en mano. Hasta la actualidad, es uno de los videos más representativos del fenómeno de los Backrooms y acumula 73 millones de visitas. Su éxito inspiró más videos sobre el concepto, con los que su creador construyó una narrativa inquietante que estuvo activa hasta hace un año atrás.

    ¿Quién fue su creador? Un joven Kane Parsons de 16 años (llamado “Kane Pixels” en YouTube); el mismo que dirigirá la adaptación de A24 que se estrenará en mayo. Con esto, la película promete tener mucho que ver con la estética y ritmo de los cortometrajes mencionados, mientras que Kane Pixels consagró su paso de youtuber a director de cine, con solo veinte años.

    Lee también:

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