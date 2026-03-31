Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming
Los trasandinos reciben al conjunto africano en La Bombonera por su compromiso internacional.
Argentina vuelve a salir a la cancha durante este martes, en el marco de su siguiente amistoso internacional contra Zambia.
Se trata del segundo duelo de la fecha FIFA que sirve preparación al Mundial 2026, compromiso al que los trasandinos llegan tras alzarse por 2-1 en su primer cruce contra Mauritania.
Cuándo juega Argentina vs. Zambia
El partido amistoso de Argentina contra Zambia es este martes, 31 de marzo, a las 20:30 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el estadio Alberto José Armando, La Bombonera, de Buenos Aires.
Dónde ver a Argentina vs. Zambia
El partido de Argentina contra Zambia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
Dicho amistoso se encuentra de forma online en el catálogo de la plataforma DGO.
