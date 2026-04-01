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    Marco Rubio advierte que EE.UU. podría “reevaluar el valor de la OTAN” tras restricciones europeas a operaciones contra Irán

    La negativa de países como España a facilitar bases y espacio aéreo ha tensionado la relación transatlántica en medio del conflicto en Medio Oriente.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encendió las alarmas en el vínculo entre Washington y sus aliados europeos al señalar que la Casa Blanca deberá “reevaluar el valor” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tras las limitaciones impuestas por varios países al uso de sus bases militares en operaciones contra Irán.

    En una entrevista con Fox News, el jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó la postura de algunos miembros de la alianza, apuntando especialmente a España, que prohibió el uso de instalaciones clave como la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón, además de restringir el acceso al espacio aéreo para misiones vinculadas a la ofensiva militar.

    Una vez que este conflicto termine, tendremos que reevaluar esa relación”, afirmó Rubio.

    La autoridad de la nación norteamericana sostuvo que Washington podría reconsiderar si la OTAN sigue cumpliendo su propósito original o si se ha convertido en “una calle de sentido único”, donde Estados Unidos asume el rol de defensor de Europa sin recibir respaldo equivalente.

    OTAN JOHN THYS

    “Invertimos cientos de miles de millones de dólares y mantenemos fuerzas en la región, pero cuando necesitamos usar esas bases, la respuesta es no”, cuestionó.

    Las declaraciones surgen en medio de crecientes tensiones por la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada a fines de febrero, y que ha generado críticas internacionales por su impacto humanitario.

    Según balances recientes, el número de víctimas mortales supera los dos mil, aunque organizaciones independientes elevan la cifra por sobre los 3.500 fallecidos, en su mayoría civiles.

    Rubio, quien en el pasado fue uno de los principales defensores de la OTAN durante su etapa como senador, reconoció que la alianza no solo ha servido para la defensa de Europa, sino también como plataforma para proyectar poder militar estadounidense a nivel global. Sin embargo, advirtió que, si ese acceso se restringe, la lógica estratégica del bloque podría verse debilitada.

    Las críticas del jefe de la diplomacia estadounidense también alcanzan a otros países como Francia e Italia, que habrían impuesto limitaciones parciales a las operaciones, reflejando un creciente distanciamiento frente a la escalada militar en Medio Oriente.

    Desde el lado europeo, la respuesta no se hizo esperar. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, defendió la decisión del gobierno encabezado por Pedro Sánchez, asegurando que la negativa a facilitar bases para ataques contra Irán no implica una ruptura del vínculo transatlántico ni un abandono de los compromisos en materia de defensa colectiva.

    Más sobre:Estados UnidosMarco RubioOTANEuropaGuerra en Medio OrienteEspañaMundo

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