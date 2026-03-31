A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming
El compromiso internacional de este martes reúne a las selecciones en Orlando, Florida.
Este martes continúan los partidos amistosos internacionales previo al Mundial 2026, donde uno de los atractivos duelos corresponde al de Brasil contra Croacia.
La Canarinha viene de caer por 1-2 ante Francia en su anterior compromiso, mientras que su rival se impuso ante Colombia en el primer cruce de la actual fecha FIFA.
Cuándo juega Brasil vs. Croacia
El partido de Brasil contra Croacia es este martes, 31 de marzo, a las 21:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.
Dónde ver a Brasil vs. Croacia
El partido de Brasil contra Croacia se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el amistoso internacional se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
