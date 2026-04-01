Gobierno de Milei declara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

El gobierno de Javier Milei anunció este martes la decisión de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, en una medida que marca un giro relevante en la política exterior del país vecino y que responde, según la Casa Rosada, a antecedentes históricos y judiciales vinculados a atentados ocurridos en la década de 1990.

A través de un comunicado oficial, la presidencia argentina justificó la decisión señalando que el país fue escenario de dos de los ataques más graves de su historia: el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, y el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que provocó 85 fallecidos y más de 300 lesionados.

Según el Ejecutivo, ambos atentados fueron perpetrados por el grupo libanés Hezbolá, considerado brazo operativo de la Guardia Revolucionaria iraní en la región.

En ese contexto, se afirmó que investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia determinaron la participación directa de altos funcionarios del régimen iraní en la planificación, financiamiento y ejecución de estos ataques.

La decisión también se apoya en las alertas rojas emitidas por Interpol contra ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien recientemente fue designado como jefe de la Guardia Revolucionaria tras la muerte de su predecesor en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

Desde el gobierno argentino explicaron que esta designación permitirá aplicar sanciones financieras y restricciones operativas a la organización, con el objetivo de limitar su capacidad de acción dentro de la nación trasandina y prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.

Asimismo, la administración de Milei sostuvo que la medida busca “saldar una deuda histórica de más de 30 años” con las víctimas de los atentados, reforzando su compromiso con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Cabe señalar que este paso también se enmarca en una estrategia más amplia de alineamiento internacional, luego de que Argentina adoptara decisiones similares respecto de otras estructuras vinculadas a Irán, como la Fuerza Quds, y en línea con políticas impulsadas previamente por Estados Unidos y respaldadas por Israel, cuyo actual ministro de Defensa, Israel Katz, había solicitado públicamente esta designación en 2024.