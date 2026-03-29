SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    El paso de la vida laboral a la jubilación implica cambios profundos en la rutina diaria. Un reportaje de The New York Times explora lo que han descubierto los investigadores sobre esta transición.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Para millones de personas que se jubilan cada año, dejar de trabajar puede sentirse como un descanso largamente esperado.

    Pero, distintos estudios citados por The New York Times sugieren que la jubilación también puede provocar transformaciones importantes en el cerebro, incluyendo un mayor riesgo de deterioro cognitivo y síntomas de depresión.

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia. Foto: Luis Sevilla Luis Sevilla

    El fin del trabajo y la memoria

    Durante la vida laboral, muchas personas mantienen rutinas estructuradas que implican interacción social, resolución de problemas y desafíos mentales constantes.

    Cuando esa estructura desaparece, el cerebro también puede resentir el cambio.

    “Antes de jubilarse, uno se levanta por la mañana, socializa con sus compañeros y lidia con los desafíos mentales del trabajo”, explicó Ross Andel, profesor de la Universidad Estatal de Arizona que estudia el envejecimiento cognitivo y la jubilación.

    Pero cuando el trabajo termina, “se pierde esa rutina”, agrega.

    Según el investigador, existe la idea de que el cuerpo y el cerebro se adaptan cuando ya no se les exige de la misma forma. “Es entonces cuando se observa el deterioro y su respuesta natural a la inactividad”, afirmó.

    Diversas investigaciones han encontrado señales de este fenómeno.

    Un análisis de más de 8.000 jubilados en Europa reveló que la memoria verbal, la capacidad de recordar un conjunto de palabras después de cierto tiempo, tendía a deteriorarse más rápido en la jubilación que mientras trabajaban.

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Otra encuesta realizada en Inglaterra mostró un patrón similar: la memoria verbal empeoró después de dejar la vida laboral, aunque otras habilidades cognitivas, como el razonamiento abstracto, no parecieron verse afectadas.

    “Hay cierta evidencia de que la jubilación puede ser mala para la cognición, porque cuando uno se jubila no exige tanto al cerebro”, señaló al NYT Guglielmo Weber, profesor de econometría en la Universidad de Padua que participó en el estudio europeo.

    La jubilación y la depresión

    Los efectos no se limitan a la memoria. Algunos investigadores también han encontrado una relación entre la jubilación y la aparición de depresión.

    Pasar repentinamente de una vida laboral activa a una con menos compromisos puede intensificar sentimientos de inutilidad, tristeza o bajo estado de ánimo.

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Así lo explicó Xi Chen, profesor asociado de salud pública en la Universidad de Yale, quien estudia el envejecimiento.

    El impacto, sin embargo, no es igual para todos. La naturaleza del trabajo previo puede influir en el riesgo de declive.

    Según Chen, quienes ocuparon puestos de mayor jerarquía podrían experimentar una caída más pronunciada, posiblemente porque sus identidades estaban más vinculadas a sus carreras.

    También influyen factores como jubilarse por problemas de salud o enfrentar dificultades económicas durante esta etapa.

    Aun así, los especialistas subrayan que la jubilación no tiene por qué traducirse en un deterioro inevitable.

    Una nueva oportunidad

    De hecho, también puede convertirse en una oportunidad para mejorar la salud mental y cognitiva.

    Giacomo Pasini, profesor de econometría en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, afirmó que incluso si una persona ha experimentado cierto declive, “existen pruebas sólidas de que el cerebro puede recuperarse de periodos de inactividad, incluso en la vejez”.

    Los expertos recomiendan planificar esta transición con anticipación, mantener actividades que estimulen la mente y el cuerpo, y conservar una vida social activa.

    “Tenemos pruebas bastante sólidas de que primero se reducen los contactos sociales y luego la cognición declina”, señaló David Richter, profesor de investigación de encuestas en la Universidad Libre de Berlín.

    Lee también:

    Más sobre:JubilaciónCerebroCienciaSaludBienestarPersonas mayoresJubilarRetiroTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    Irán asegura haber destruido un avión centinela E-3 de EE.UU. por primera vez desde el inicio de la guerra

    Los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel

    Quiroz, el mariscal de Kast

    El mercado de los combustibles: cómo opera, quiénes participan y cuánto ganan

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Lo más leído

    1.
    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 29 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 29 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 29 de marzo

    Lo que tienes que saber: Domingo 29 de marzo

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, domingo 29 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 29 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 29 de marzo

    La semana en que se fracturó la relación Steinert–PDI: un oficio, remoción y el silencio de Cerna

    Quiroz, el mariscal de Kast
    Negocios

    Quiroz, el mariscal de Kast

    El mercado de los combustibles: cómo opera, quiénes participan y cuánto ganan

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    Ronald Fuentes vuelve a cargar contra el plantel de Unión Española tras la derrota ante San Marcos: “No hicimos nada”
    El Deportivo

    Ronald Fuentes vuelve a cargar contra el plantel de Unión Española tras la derrota ante San Marcos: “No hicimos nada”

    Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”

    La Roja de los US$ 100 millones

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Isabel Allende: “Los del Boom eran un club cerrado, todos hombres y las mujeres no participábamos para nada”

    Irán asegura haber destruido un avión centinela E-3 de EE.UU. por primera vez desde el inicio de la guerra
    Mundo

    Irán asegura haber destruido un avión centinela E-3 de EE.UU. por primera vez desde el inicio de la guerra

    Los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel

    Emanuele Coccia, filósofo: “El problema de la casa no es la geometría, es cómo dar forma a la felicidad compartida”

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0